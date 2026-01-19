الوالي يداهم مخازن الفرزة ويتصدى بحسم لظاهرة النباشين بضواحي بورسعيد |شاهد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحيفى محافظة بورسعيد بقيادة فوزى الوالي رئيس الحي الضرب بيدٍ من حديد من خلال الحملات المكثفة للقضاء على أكبر بؤر مخازن الفرزة، وإحكام السيطرة، وانتشار الأجهزة التنفيذية بالميادين لإعادة الانضباط بلا تهاون..

كان فوزى الوالى رئيس حى الضواحى قاد حملة مكبرة للقضاء على اكبر بؤرة لمخازن ومحلات الخردة والفرزة و مكافحة ظاهرة النباشين بمنطقة القابوطى بالضواحى فور توليه العمل منذ 24 ساعة رئاسة الحي خلفا لشيماء العزبي التى تولت رئاسة حى المناخ



جاؤت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي ضرورة مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد



سعادة بالغة للأهال ومصادرة للفرزة

وقد اسفرت جهود الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من فرز القمامة و المخلفات الصلبة وسط سعادة بالغة من الأهالي بالمنطقة





وشدد فوزى الوالى ان الحى لن يتهاون فى ملف مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لما تسببه من تلوث بيئي و تشويه للمظهر الحضارى المنشود للحى

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين تحقيقا للاستدامة البيئة