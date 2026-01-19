استخراج بطارية من معدة طفل 3 سنوات في 5 دقائق بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد

نجح الفريق الطبي المتميز بمجمع الشفاء الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تحت اشراف الدكتور احمد حسن سالم مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية ، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات، عقب استخراجه "بطارية" ابتلعها عن طريق الخطأ، في عملية منظار طوارئ دقيقة نُفذت في وقت قياسي خلال الساعات الأولى من فجر يوم السبت .

استقبل قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي بفرع بورسعيد الطفل "سليمان"، في حالة حرجة وسط قلق بالغ من أسرته، إثر ادعاء ابتلاعه لبطارية أثناء اللعب.

كشفت مبكر وتدخل سريع وسط حالة استنفار

وعلى الفور، تم إعلان حالة الاستنفار واستدعاء فريق طوارئ مناظير الجهاز الهضمي، حيث أُجريت الفحوصات الطبية اللازمة ونُقل الطفل بشكل عاجل إلى غرفة العمليات.

و كشف الفحص بالمنظار عن وجود البطارية داخل تجويف المعدة، ليتمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود عبده مشرف ، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور أحمد أمين ، استشاري التخدير ، من استخراجها بنجاح باهر في مدة لم تتجاوز الخمس دقائق.

و ساهمت سرعة التدخل في تجنيب الطفل مضاعفات كارثية كانت وشيكة، منها التسمم الكيميائي أو حدوث قرح ونزيف حاد بالمعدة نتيجة تحلل مكونات البطارية.

تمت العملية بمشاركة فعالة من فريق طبي متخصص ضم كلاً من: الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور كريم الطوخي، والدكتور محمد عماد ، وبمعاونة متميزة من فريق التمريض ، أستاذة هبة مجدي، وأستاذ كريم يسري ، أخصائى التمريض بالمجمع ،

يأتى ذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور أحمد مدكور، رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمجمع الشفاء الطبي، وبمتابعة الدكتور حسين كساب ، مدير مجمع الشفاء الطبي .

تم التأكد من خروج الطفل بسلام بعد استقرار حالته والاطمئنان عليه، مع توجيه النصائح الطبية اللازمة لأسرته. وتأتي هذه النجاحات المتتالية لمجمع الشفاء الطبي لتؤكد مدى الجاهزية الفنية والبشرية للمنشآت الصحية ببورسعيد تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وقدرتها على التعامل مع أصعب الحالات الطارئة على مدار الساعة.