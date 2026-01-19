يحتفل الأخوة الأقباط بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد بعيد الغطاس المجيد بمجموعة من المظاهر أهمها تناول أصناف طعام محددة و التي يعتقدون بها أمورًا معينة، حيث يتناولون القلقاس والقصب فى ذلك العيد سنويا.

و أوضح القس أرميا فهمي المتحدث الاعلامي باسم مطرانيه الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن سبب اختيار نبات القلقاس ليكون مرتبط بعيد الغطاس لأن نبات من الداخل لونه أبيض بينما المادة الخارجية له مختلفة اللون، وهذا يرمز للإنسان فليس من الضروري أن يكون شكل الإنسان يعبر عن قلبه فالقلب الأبيض المؤمن هو الأهم وهو الأساس.

متحدث مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس يكشف علاقة " القلقاس والقصب" بعيد الغطاس المجيد

وتابع خلال تصريحات صحفية" بداخل نبات القلقاس أيضا مادة سامة ومضرة إلا أن هذه المادة السامة إذا اختلطت بالماء تحولت إلي مادة نافعة، وهو فكرة العماد والتخلص من الخطايا، كما نزل المسيح فى المياه أثناء التعميد حسب المعتقدات المسيحية"

وأما القصب فقال عنه القس أرميا فهمي " القصب يزرع فى أرض كلها مياه وبالتالي يرمز إلى عملية المعمودية أيضا، كما أن القصب قلبه ابيض وتنتج منها المادة السكرية دلالة على أن الخير ينبع من القلوب البيضاء المؤمنة، والقصب ينمو لأعلى وهذا يرمز إلى أن الفرد لابد أن ينظر للأمام لتحقيق الخير والصالح فى كل الأوقات.



الجدير بالذكر ان الاخوه المسيحيين قد أدوا قداس عيد الغطاس المجيد بجميع كنائس المحافظه لا سيما كنيسه الانبا بيشوي ببورسعيد ، والتي شهدت اقبال من جميع الاخوه الأقباط من جميع الأعمار للمشاركه في أداء القداس والذي يستمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثاني الاثنين.