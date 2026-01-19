محافظ بورسعيد يشدد على سرعة حل مشكلات الصرف الصحي بالقابوطي وتركيب عدادات الكهرباء

التقى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بعدد من أهالي منطقة القابوطي بحي الضواحي، حيث استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعدد من الخدمات الحيوية، وذلك في إطار حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ميدانيًا،

وجاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ و المحاسب تامر الحمزاوى أمين مساعد حماة وطن و فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والجهات المختصة

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الأهالي بسرعة تركيب عدادات كهرباء ذكية، بالتنسيق مع شركة الكهرباء، كما شدد على سرعة حل مشكلات الصرف الصحي بمنطقة القابوطي، موجهًا بالتنسيق الكامل بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة جهات المرافق والجهات المختصة بالمحافظة، بما يضمن تنفيذ حلول عاجلة وجذرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعرب أهالي منطقة القابوطي بحي الضواحي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على حرصه على التواجد الميداني والتواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، مثمنين سرعة الاستجابة والتوجيهات الفورية لحل المشكلات