قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة حل مشكلات الصرف الصحي بالقابوطي وتركيب عدادات الكهرباء

محافظ بورسعيد يلتقي أهالي القابوطي بحي الضواحي ويستمع لمطالبهم ويوجه بحلول عاجلة للمشكلات
محافظ بورسعيد يلتقي أهالي القابوطي بحي الضواحي ويستمع لمطالبهم ويوجه بحلول عاجلة للمشكلات
محمد الغزاوى

 التقى اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، بعدد من أهالي منطقة القابوطي بحي الضواحي، حيث استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعدد من الخدمات الحيوية، وذلك في إطار حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ميدانيًا، 

وجاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ و المحاسب تامر الحمزاوى أمين مساعد حماة وطن و فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والجهات المختصة

محافظ بورسعيد يلتقي أهالي القابوطي بحي الضواحي ويستمع لمطالبهم  ويوجه بحلول عاجلة للمشكلات

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الأهالي بسرعة تركيب عدادات كهرباء ذكية، بالتنسيق مع شركة الكهرباء، كما شدد على سرعة حل مشكلات الصرف الصحي بمنطقة القابوطي، موجهًا بالتنسيق الكامل بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة جهات المرافق والجهات المختصة بالمحافظة، بما يضمن تنفيذ حلول عاجلة وجذرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعرب أهالي منطقة القابوطي بحي الضواحي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على حرصه على التواجد الميداني والتواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، مثمنين سرعة الاستجابة والتوجيهات الفورية لحل المشكلات

بورسعيد القابوطى الصرف الصحي الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

حازم وقوي| تعليق ناري من مفيدة شيحة لقرار مدرب السنغال بالانسحاب خلال مواجهة المغرب

صناعة سيارات وطنية

السيارات المصرية تغزو أوروبا.. والتصنيع المحلي يفتح آفاق التصدير| تفاصيل

غزة

جمال بيومي: التحرك المصري تجاه ملف غزة يعكس دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد