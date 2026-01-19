خلال تفقده الحي الإماراتي جنوب بورسعيد.. حبشي يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات بالحي

أجرى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية بالحي الإماراتي بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الأوضاع العامة بالمنطقة

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بسرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للحي

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة رصف الطرق والمنطقة المحيطة بمول محمد مهران بالحي الاماراتي

كما وجه المحافظ مديرية الطرق والنقل بدراسة رصف الطرق المجاورة لمول محمد مهران، وبحث أنسب الحلول الفنية لتنفيذ أعمال التطوير، بما يحقق تحسين مستوى البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة.

ورافق المحافظ خلال الجولة أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، والمهندسة إحسان بورمه، مدير مديرية الطرق والنقل

و شدد اللواء محب حبشي على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وسرعة تنفيذ التكليفات الصادرة، مع المتابعة الدورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وأكد سيادته على استمرار الجولات الميدانية بكافة الأحياء، تنفيذًا لخطة الارتقاء بالخدمات وتحقيق بيئة حضارية وآمنة لأبناء بورسعيد.