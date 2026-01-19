عقب تزيينهم بهو مديرية تعليم بورسعيد.. الغرباوى يكرم توجيه التربية الفنية

كرّم طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم بمقر مكتبة بديوان المديرية، الأستاذة عبير سليم، موجه عام مادة التربية الفنية، وطاقم العمل المعاون لها من الموجهين والمعلمين المشرفين، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تجميل وتزيين مدخل وبهو ديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور الأستاذة هيام البنهاوي، مدير إدارة التوجيه الفني، والأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ محمد البخشة، موجه أول التربية الفنية.

الغرباوى يكرم توجيه التربية الفنية

وأعرب طاهر الغرباوي خلال التكريم عن تقديره العميق للمظهر الحضاري والمشرف الذي ظهر به بهو المديرية بعد عمليات الرسم والتجميل، مؤكدًا أن اللوحات الفنية التي زينت البهو تُجسّد نماذج من تاريخ محافظة بورسعيد الماضي والحاضر، بالإضافة إلى نماذج فرعونية وفنية تُعبر عن هوية المحافظة وثقافتها.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن هذا الجهد يعكس روح الانتماء والاحترافية لدى العاملين في منظومة التعليم ببورسعيد، وأنه يُعد نموذجًا يُحتذى به في إبراز الجوانب الحضارية والفنية للمؤسسات التعليمية.