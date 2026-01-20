بورسعيد.. جولة للغرباوي باللجان المجمعة للشهادة الإعدادية في رابع أيام الامتحانات

أجرى الاستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولة ميدانية موسعة لمتابعة انتظام سير امتحانات الشهادة الاعدادية في رابع ايامها وذلك في اطار المتابعات اليومية المستمرة للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية ورافقه خلالها الاستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

واستهل مدير المديرية جولته بتفقد لجنة مدرسة الشهيد احمد سامي الثانوية بنين التابعة لادارة شمال التعليمية بحضور الاستاذ ايمن جاد رئيس اللجنة المجمعة والتي تضم 20 لجنة بإجمالي عدد 393 طالبا من مدارس الشهيد عبده الدالي الاعدادية بنين ومدرسة النصر الاعدادية بنين.

جولة للغرباوي باللجان المجمعة للشهادة الاعدادية في رابع ايام الامتحانات

وأكد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لاعمال الامتحانات مشددا على توفير المناخ الهادئ والامن للطلاب داخل اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة او اي من ملحقاتها سواء للطلاب او المعلمين.

كما تفقد مدير المديرية لجنة مدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات التابعة لادارة جنوب التعليمية وكان في استقبال سيادته الاستاذة ميرفت الجلاد رئيس اللجنة والتي تضم 16 لجنة بإجمالي عدد 322 طالبا وطالبة من مدارس القادسية الرسمية لغات والفيروز الدولية البريطانية والفيروز الحديثة لغات والفيروز الحديثة عربي والرسالة الحديثة عربي والرسالة الحديثة لغات ومدرسة النيل الخاصة حيث اشار خلال متابعته الى ان الورقة الامتحانية جاءت مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ومن داخل المنهج الدراسي مع مراعاة التوازن في توزيع الفقرات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختتم الأستاذ طاهر الغرباوي جولته بتفقد لجنة مدرسة رفيدة الانصارية الثانوية بنات حيث كان في استقبال سيادته الدكتورة رانيا المحروقي رئيس اللجنة المجمعة والتي تضم 14 لجنة بإجمالي عدد 455 طالبة من مدارس الرياضية الاعدادية بنات وهدى شعراوي الاعدادية بنات ومدرسة المسجد الاقصى الاعدادية بنات مشددا على استمرار الجولات الميدانية والمتابعات اليومية بجميع الادارات التعليمية تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ولضمان انتظام الامتحانات وتحقيق اعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

وأكد مدير المديرية ان طلاب الشهادة الاعدادية ادو اليوم الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية في الفترة الاولى لمدة ساعتين بينما ادو الامتحان في مادة الجبر والاحصاء في الفترة الثانية ولمدة ساعتين ايضا وان سير الامتحانات داخل اللجان التي تم تفقدها اتسم بالهدوء والانضباط دون رصد اية معوقات من شانها التأثير على انتظام الامتحانات مثمنا جهود رؤساء اللجان و الملاحظين في الالتزام الكامل بالتعليمات.