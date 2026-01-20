دفعة جديدة.. سيارات المكبس لدعم منظومة النظافة بمحافظة بورسعيد| صور

استقبلت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية احدى الشركات التابعة لشركة المقاولين العرب و المكلفة بأعمال النظافة فى محافظة بورسعيد دفعة جديدة من سيارات المكبس الحديثة، وذلك تمهيدًا لضمها إلى أسطول الشركة العامل ضمن منظومة النظافة بالمحافظة، في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



واكد احمد شحاته المسؤل الاعلامي للشركة ان السيارات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحديث المعدات ووسائل العمل، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويُسهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط، إلى جانب تعزيز القدرة التشغيلية لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات المخلفات، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.



دفعة جديدة سيارات المكبس لدعم منظومة النظافة بمحافظة بورسعيد

وأضاف شحاته انه من المقرر أن يتم تشغيل سيارات المكبس الجديدة وفق خطة توزيع مدروسة، تضمن تحقيق أقصى استفادة منها داخل الأحياء المختلفة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والغسيل والتطهير اليومي، بما يحافظ على كفاءة المعدات واستدامة عملها.



واكد حسام الدين امام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

«استقبال دفعة جديدة من سيارات المكبس بفرع بورسعيد يُعد خطوة مهمة ضمن خطة الشركة لدعم منظومة النظافة بمحافظة بورسعيد وحرصنا الدائم على توفير معدات حديثة تُمكّن فرق العمل من أداء مهامها بكفاءة عالية. نعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتعزيز الانضباط والجودة في جميع مراحل العمل، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المخلفات وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة.»

وشدد رئيس الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار تدعيم الفرع بمزيد من المعدات والسيارات، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة بمحافظة بورسعيد.