قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دفعة جديدة.. سيارات المكبس لدعم منظومة النظافة بمحافظة بورسعيد| صور

دفعة جديدة سيارات المكبس لدعم منظومة النظافة بمحافظة بورسعيد
دفعة جديدة سيارات المكبس لدعم منظومة النظافة بمحافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

استقبلت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية احدى الشركات التابعة لشركة المقاولين العرب و المكلفة بأعمال النظافة فى محافظة بورسعيد دفعة جديدة من سيارات المكبس الحديثة، وذلك تمهيدًا لضمها إلى أسطول الشركة العامل ضمن منظومة النظافة بالمحافظة، في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد احمد شحاته المسؤل الاعلامي للشركة ان السيارات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحديث المعدات ووسائل العمل، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويُسهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط، إلى جانب تعزيز القدرة التشغيلية لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات المخلفات، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
 

دفعة جديدة سيارات المكبس لدعم منظومة النظافة بمحافظة بورسعيد

وأضاف شحاته انه من المقرر أن يتم تشغيل سيارات المكبس الجديدة وفق خطة توزيع مدروسة، تضمن تحقيق أقصى استفادة منها داخل الأحياء المختلفة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والغسيل والتطهير اليومي، بما يحافظ على كفاءة المعدات واستدامة عملها.
 

واكد حسام الدين امام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
«استقبال دفعة جديدة من سيارات المكبس بفرع بورسعيد يُعد خطوة مهمة ضمن خطة الشركة لدعم منظومة النظافة بمحافظة بورسعيد  وحرصنا الدائم على توفير معدات حديثة تُمكّن فرق العمل من أداء مهامها بكفاءة عالية. نعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتعزيز الانضباط والجودة في جميع مراحل العمل، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المخلفات وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة.»

وشدد رئيس الشركة  أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار تدعيم الفرع بمزيد من المعدات والسيارات، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد منظومة النظافة النظافة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

ناصر ماهر ينتظم في التدريبات مع بيراميدز بداية من يوم الخميس

نابولى

دوري أبطال أوروبا .. نابولى يتفوق على كوبنهاجن 1-0 في الشوط الأول

السنغال

إعلامي: استقبال تاريخي لبعثة السنغال .. صور

بالصور

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد