«الوالي» يُواصل قيادة حملة ضواحي بورسعيد المكبرة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات | شاهد

واصل فوزى الوالى رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد قيادة الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شئون البيئة والتفتيش على الرخص ومراجعة الاشتراطات البيئية بشارع 23 ديسمبر بالتنسيق وبمعاونة شرطة المرافق قيادة العميد شادى محروس .

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق ومراجعة الاشتراطات البيئية والصحية للمحال والمطاعم لتحقيق أعلى درجة من الانضباط بجميع الأحياء بمحافظة بورسعيد .

وشملت إزالة كاملة للاشغالات و التفتيش عل كل ما يخص شئون البيئة حيث ضمت رفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات بشارع 23 ديسمبر وتم رفع وازالة كافة المخالفات وتم التنبيه على اصحاب المحلات والمقاهى بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم

كما شملت الحملة التفتيش على التراخيص والاشتراطات البيئية والصحية، حيث قام رئيس الحى بنفسه بمراجعة تراخيص المحالات إلى جانب مراجعة الموقف القانوني للمحال والتراخيص ، واتخذت إدارة شئون البيئة بالحى الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مما أسفر عن تحرير محاضر بيئية للمخالفات المرصودة

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة فروشات للخضار والفاكهة واقفاص خشبية وعربات يد وشماسي وتند وبنوك خشبية وأكشاك وتند وكراسي و استاندات وحوامل معدنية وألواح وفروشات لبيع سلع متنوعة من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى .

وشدّد “فوزى الوالى” بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه في إطار تنفيذ توجيهات سيادة المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى وفقا لرؤية 2030 .