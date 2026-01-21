لبحث عدد من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة

استقبل اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء أحمد محمد رمضان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لبحث واستعراض خطط التطوير الخاصة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب آليات التعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار بأحياء محافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتورة مي عبد الفتاح استشاري كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمهندسة رشا أبو المعاطي مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، والمهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، والمهندسة أمل الألفي مدير إدارة التنمية الحضارية.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى عرض تقديمي حول المشروعات والحلول الفنية المتكاملة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية التحتية.

واستعراض آليات التعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار في بعض المناطق، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لتحسين كفاءة شبكات الصرف وتعزيز قدرتها على الاستيعاب، بما يحد من الآثار السلبية خلال فترات الطقس غير المستقر.

ووجه محافظ بورسعيد بأهمية دراسة المواقع والاحتياجات الفعلية للتطوير، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية وتحقيق الاستدامة.