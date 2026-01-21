إحالة أوراق متهم بإنهاء حياة طفل بازار بورسعيد إلى مفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بإحالة أوراق المتهم مختار أحمد بقتل طفل البازار ببورسعيد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، تمهيدًا لتنفيذ الحكم.



إحالة أوراق متهم بقتل طفل البازار ببورسعيد إلى مفتي الجمهورية

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم بدافع السرقة بقتل الطفل عمار، نجل أسرة من محافظة سوهاج، كان قد جاء إلى محافظة بورسعيد للعمل مع والده داخل محل تجاري «سوبر ماركت»، حيث اعتدى عليه داخل المحل واستولى على مبالغ مالية وعدد من علب السجائر.



وشهدت جلسة اليوم استماع المحكمة إلى المرافعة الختامية للنيابة العامة، التي استعرضت تفاصيل الجريمة وظروف ارتكابها، وما تضمنته أوراق القضية من أدلة قاطعة، لتستقر المحكمة في ختام نظرها على إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للنطق بالحكم في الموعد المقرر.