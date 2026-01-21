لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد

طالب اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد قيادات وزارة الصحة بالمحافظة وهيئة الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بتشغيل الوحدة الصحية بمدينة سلام مصر بشكل عاجل وأولي حرصًا على سلامة سكان المدينة.

وأجرى محافظ بورسعيد اتصالًا هاتفيًا خلال تواجده بالمدينة بنائبة وزير الصحة وشرح لها الوضع وضرورة تشغيل الوحدة الصحية و التى وعدت بدورها بعرض الأمر على الوزير لاتخاذ القرار بالتشغيل

وعقب الاتصال الهاتفي بنائبة الوزير التقي محافظ بورسعيد بقيادات منظومة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية وطالبهم بضرورة تشغيل الوحدة فى أسرع وقت .

وقال محافظ بورسعيد: “لو بنتي وبنتكم جالها حمى أو اتسممت هننقذها إزاي وأقرب مكان على بُعد ساعتين”.

وأضاف محافظ بورسعيد: “عاوز حد يقدم إسعاف أولي وتشخيص مبدئي بالوحدة الصحية لحين النقل لأقرب مكان”.

وخلال عرض مسئولي الصحة أن الوحدة لا تطابق معايير الرعاية الصحية وأنها بُنيت على كود الصحة قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أكد محافظ بورسعيد إلى تحمل المحافظةأي تكاليف للتشغيل والتطوير مساهمة منها لأجل إنقاذ الأرواح من سكان المدينة.

وقال محافظ بورسعيد: "شغلوا مبدئي ونطوّر وإحنا شغالين المهم العجلة تدور ونحمي أرواح ولادنا اللي ساكنين فى المدينة"





محافظ بورسعيد ورئيس جهاز "سلام" يبحثان آليات تشغيل المنشآت الخدمية بالمدينة الجديدة

كان اللواءمحب حبشى، محافظ بورسعيد، تفقد مقر جهاز مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، حيث كان في استقباله المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز المدينة.

استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون وتذليل العقبات لتشغيل عدد من المنشآت الخدمية والإدارية الحيوية التي تم الانتهاء من تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تمهيداً لنقل إدارتها وتشغيلها عبر الجهات المعنية التابعة للإدارة المحلية والوزارات الخدمية بوزارة التنمية المحلية.

تنسيق حكومي لدعم التنمية العمرانية

وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي والتشغيلي لكل المركز الطبي: لبحث آليات توفير الأطقم الطبية وتجهيزه بأحدث المعدات لخدمة قاطني المدينة الجديدة و نقطة الإطفاء ونقطة الشرطة: لضمان بسط السيطرة الأمنية وتوفير الحماية المدنية، تماشياً مع خطة الدولة في تأمين المجتمعات العمرانية الناشئة.

تصريحات المسؤولين

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته أن مدينة "سلام" تمثل مستقبل التوسع العمراني للمحافظة، مشيراً إلى أن التكامل بين محافظة بورسعيد وجهاز مدينة بورسعيد الجديدة -سلام هو الضمانة الأساسية لسرعة توطين السكان وتوفير كافة الخدمات الأساسية التي تضمن استدامة الحياة بالمدينة.

من جانبه، استعرض المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، الموقف النهائي للمباني الخدمية، مؤكداً أن الجهاز لا يألو جهداً في إنهاء كافة المرافق والمنشآت وفق أعلى معايير الجودة، مشيداً بحرص المحافظة على سرعة تفعيل هذه الخدمات لتصبح المدينة مركزاً حضارياً متكاملاً شرق القناة.