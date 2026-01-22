متنفس طبيعي للأهالي.. استمرار المتابعة الميدانية اليومية بحديقة منتزه بورسعيد

واصلت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ،بمحافظة بورسعيد متابعة فرق العمل الميدانية الدورية اليومية داخل حديقة المنتزه وشارع مصر 3 / 7، من قبل قيادات الحي وفرق الإدارات الميدانية، للتأكد من استمرار إزالة الإشغالات وعدم عودة المظاهر العشوائية بهما.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط داخل المساحات المفتوحة.

وأكدت رئيس مناخ بورسعيد ان المتابعة تأتي ذلك بعد الحملة المكبرة التي نُفذت بالعام الماضي بقيادة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، بمشاركة أحياء (العرب – الزهور – الضواحي – غرب) وإدارة الحوكمة.



وشهدت الجولة اليوم مرورًا شاملاً على مداخل الحديقة، مسارات المشاة، أماكن الجلوس، للتأكد من الالتزام التام وعدم عودة الاشغالات والتعديات مرة اخري، وسط تعاون ملحوظ والتزام بعدم المخالفة.

وتابعت فرق إدارة الإشغالات، الحدائق، الكهرباء، العلاقات العامة، وشؤون البيئة التواجد الميداني، من خلال ورديات منظمة تعمل على مدار الساعة، للتدخل الفوري في حال ظهور أي مخالفة.

وتقع "حديقة المنتزه" الواقعة بشارع عاطف السادات بنطاق حي المناخ علي مساحة ٢٥ ألف متر مربع بطول حوالي كيلو متر مربع ومتوسط عرضها حوالي ٣٥ متر مربع ، وتعد أحد أكبر الحدائق بمحافظة بورسعيد ومن المتنفسات الطبيعية والمتنزهات المجانية التي يقصدها زوار وأهالي محافظة بورسعيد وتم تطويرها خلال عام ا2024 علي أحدث طراز وشهدت أعمال رفع كفاءة شاملة.



وأكدت "العزبي" أن الجهود لن تتوقف عند تنفيذ الحملة، بل تشمل استمرار المتابعة اليومية والجولات المفاجئة، مؤكدًا أن حديقة المنتزه ستظل نموذجًا للالتزام والجمال والنظام الحضاري، ولن يُسمح بعودتها لسابق عهدها من الإشغالات أو العشوائية.

وشددت رئيس مناخ بورسعيد على ان هذه الجهود كجزء من خطة أشمل يقودها حي المناخ لإعادة الانضباط إلى المتنزهات والمناطق المفتوحة، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، ولا سيما الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بـبناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، من خلال صيانة المساحات العامة، وضمان استخدامها الآمن والعادل، وتوفير بيئة حضرية منظمة وآمنة تليق بالمواطن المصري.



وشددت رئيس حي المناخ على أن التنسيق مع الأحياء والجهات المشاركة سيستمر، مشيرة إلى أن فرق الحي تواصل العمل لضمان الحفاظ على نتائج الحملة، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه خلال الأيام الماضية هو خطوة نحو نموذج إداري أكثر كفاءة واستدامة في إدارة الحدائق العامة.