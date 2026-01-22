قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
محافظات

متنفس طبيعي للأهالي.. استمرار المتابعة الميدانية اليومية بحديقة منتزه بورسعيد

محمد الغزاوى

واصلت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ،بمحافظة بورسعيد متابعة فرق العمل الميدانية الدورية اليومية داخل حديقة المنتزه وشارع مصر 3 / 7، من قبل قيادات الحي وفرق الإدارات الميدانية، للتأكد من استمرار إزالة الإشغالات وعدم عودة المظاهر العشوائية بهما.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط داخل المساحات المفتوحة.

وأكدت رئيس مناخ بورسعيد ان المتابعة تأتي ذلك بعد الحملة المكبرة التي نُفذت بالعام الماضي بقيادة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، بمشاركة أحياء (العرب – الزهور – الضواحي – غرب) وإدارة الحوكمة.
 

وشهدت الجولة اليوم مرورًا شاملاً على مداخل الحديقة، مسارات المشاة، أماكن الجلوس، للتأكد من الالتزام التام وعدم عودة الاشغالات والتعديات مرة اخري، وسط تعاون ملحوظ والتزام بعدم المخالفة. 

وتابعت فرق إدارة الإشغالات، الحدائق، الكهرباء، العلاقات العامة، وشؤون البيئة التواجد الميداني، من خلال ورديات منظمة تعمل على مدار الساعة، للتدخل الفوري في حال ظهور أي مخالفة.

وتقع "حديقة المنتزه" الواقعة بشارع عاطف السادات بنطاق حي المناخ علي مساحة ٢٥ ألف متر مربع بطول حوالي كيلو متر مربع ومتوسط عرضها حوالي ٣٥ متر مربع ، وتعد أحد أكبر الحدائق بمحافظة بورسعيد ومن المتنفسات الطبيعية والمتنزهات المجانية التي يقصدها زوار وأهالي محافظة بورسعيد وتم تطويرها خلال عام ا2024  علي أحدث طراز وشهدت أعمال رفع كفاءة شاملة.
 

وأكدت "العزبي" أن الجهود لن تتوقف عند تنفيذ الحملة، بل تشمل استمرار المتابعة اليومية والجولات المفاجئة، مؤكدًا أن حديقة المنتزه ستظل نموذجًا للالتزام والجمال والنظام الحضاري، ولن يُسمح بعودتها لسابق عهدها من الإشغالات أو العشوائية.

وشددت رئيس مناخ بورسعيد على ان هذه الجهود كجزء من خطة أشمل يقودها حي المناخ لإعادة الانضباط إلى المتنزهات والمناطق المفتوحة، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، ولا سيما الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بـبناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، من خلال صيانة المساحات العامة، وضمان استخدامها الآمن والعادل، وتوفير بيئة حضرية منظمة وآمنة تليق بالمواطن المصري.
 

وشددت رئيس حي المناخ على أن التنسيق مع الأحياء والجهات المشاركة سيستمر، مشيرة إلى أن فرق الحي تواصل العمل لضمان الحفاظ على نتائج الحملة، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه خلال الأيام الماضية هو خطوة نحو نموذج إداري أكثر كفاءة واستدامة في إدارة الحدائق العامة.

بورسعيد محافظة بورسعيد حديقة المنتزه شارع 37

