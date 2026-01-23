تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ بالإنابة عن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اليوم، أعمال التطهير والتطوير الجارية بمحطة رفع القنطرة غرب، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تحسين منظومة الري وزيادة كميات المياه الواصلة لمحافظة بورسعيد.

وخلال الجولة، تم استعراض أعمال الإحلال والتجديد للطرمبات بمحطة رفع القنطرة غرب، والتي تشمل إحلال وتجديد عدد 4 طرمبات، إلى جانب إضافة 3 طرمبات جديدة، بما يسهم في رفع القدرة التشغيلية للمحطة وزيادة كفاءتها في ضخ المياه.

وزير الموارد المائية و الري ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان أعمال التطهير وتطوير محطة رفع القنطرة غرب

وتضمنت الأعمال تركيب مولد كهرباء بقدرة 1.5 ميجا وات لتشغيل الطرمبات الجديدة وضمان استمرارية العمل، خاصة في حالات الطوارئ، بما يدعم استقرار منظومة إمدادات المياه

وتابع وزير الري ونائب المحافظ أيضًا أعمال صيانة خطين مزدوجين، والتي تهدف إلى زيادة كميات المياه المضخوخة وتحسين معدلات التدفق، بما ينعكس إيجابيًا على تلبية الاحتياجات المائية لمحافظة بورسعيد

وتم التأكيد على أن هذه الأعمال تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المياه، كما شدد السيد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمحطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

و أوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمحطات الرفع الحيوية، وعلى رأسها محطة رفع القنطرة غرب، نظرًا لدورها المحوري في دعم احتياجات المحافظات، مؤكدًا استمرار المتابعة الفنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير.