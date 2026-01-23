قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
وزير الموارد المائية و الري ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان أعمال التطهير وتطوير محطة رفع القنطرة غرب

محمد الغزاوى

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ بالإنابة عن اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد اليوم، أعمال التطهير والتطوير الجارية بمحطة رفع القنطرة غرب، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تحسين منظومة الري وزيادة كميات المياه الواصلة لمحافظة بورسعيد.

وخلال الجولة، تم استعراض أعمال الإحلال والتجديد للطرمبات بمحطة رفع القنطرة غرب، والتي تشمل إحلال وتجديد عدد 4 طرمبات، إلى جانب إضافة 3 طرمبات جديدة، بما يسهم في رفع القدرة التشغيلية للمحطة وزيادة كفاءتها في ضخ المياه.

وتضمنت الأعمال تركيب مولد كهرباء بقدرة 1.5 ميجا وات لتشغيل الطرمبات الجديدة وضمان استمرارية العمل، خاصة في حالات الطوارئ، بما يدعم استقرار منظومة إمدادات المياه

وتابع وزير الري ونائب المحافظ أيضًا أعمال صيانة خطين مزدوجين، والتي تهدف إلى زيادة كميات المياه المضخوخة وتحسين معدلات التدفق، بما ينعكس إيجابيًا على تلبية الاحتياجات المائية لمحافظة بورسعيد

وتم التأكيد على أن هذه الأعمال تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المياه، كما شدد السيد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمحطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

و أوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمحطات الرفع الحيوية، وعلى رأسها محطة رفع القنطرة غرب، نظرًا لدورها المحوري في دعم احتياجات المحافظات، مؤكدًا استمرار المتابعة الفنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير.

بورسعيد القنطرة غرب محافظة بورسعيد وزير الرى

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

خطيب المسجد النبوي: التقوى سبب لانشراح السرائر ونور للبصائر

بين دفتي كتاب يطبع للمرة الأولى.. جناح الأزهر يوثق تاريخ شِعر النساء في الأدب العربي

لأول مرة.. تجربة عملية حية لترميم مخطوطة بجناح الأزهر

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

