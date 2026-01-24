رئيس ضواحي بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة النظافة العامة ليلًا

تابع فوزي الوالي رئيس حي الضواحى، بمحافظة بورسعيد أعمال شركة النظافة للخدمات البيئية الحديثة المسند إليها أعمال منظومة النظافة في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع أحياء المحافظة

وشدد رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد على تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بنطاق الحي.



وشهد اليوم انتشارًا مكثفًا لفرق العمل التابعة للشركة بجميع مناطق حي الضواحى، حيث تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات، وتجريف الرمال المتراكمة بجوار الأرصفة، إلى جانب أعمال الكنس اليدوي والكنس الآلي،باستخدام المعدات والسيارات واللوادر وتفريغ الصناديق وذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة



الوالى :"نعمل وفق منظومة متكاملة تقوم على المتابعة المتواصلة والتنسيق المستمر





وأكد رئيس حي الضواحى أن أعمال النظافة تتم بالتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة من الحي، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الانضباط والانتشار الشامل بكافة الشوارع والمناطق دون استثناء.



وفي هذا السياق، أعلنت شركة النظافة عن تخصيص الخط الساخن (17696) لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين الخاصة بأعمال النظافة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.



وتأتي هذه الجهود ضمن تطبيق الخطة الموضوعة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بحي الضواحى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة، لصالح المواطنين والأجيال القادمة.

