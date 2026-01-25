قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن حالة الطوارئ في عدد من الولايات الأمريكية بسبب عاصفة ثلجية
هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري أبطال أفريقيا؟.. ناقد يوضح
لا ندعم الإبادة الجماعية.. مسرح في بيفرلي هيلز يلغي عرضا لكوميدي إسرائيلي
10 أعمال تعدل قيام الليل.. اغتنمها فى شهر شعبان
الأونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني
قابلة للتنفيذ.. مُقترحات برلمانية لسرعة الانتهاء من ملف التحول الرقمي في مصر
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة مغسلة مخالفة بزهور بورسعيد وإجراءات قانونية ضد صاحبها| شاهد

رئيس حي الزهور : حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع
رئيس حي الزهور : حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع
محمد الغزاوى

تابع اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور  ،بمحافظة بورسعيد حملة  لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق  بمنطقتي عمر بن عبدالعزيز العادي والمميز ، ومنطقة تعاونيات الجيزة ، وشوارع 23 ديسمبر وعبد الحليم محمود والحراسات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة إزالة الاشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق امام المواطنين ،و إعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها .

رئيس حي الزهور : حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

اسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات ، ومصادرتها  ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى والحفاظ  على حق المواطنين في طريق خالي وشكل جمالي وحضاري للشوارع ، حيث تم ازالة مغسلة مخالفة بمنطقة عمر بن عبد العزيز المميز وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبها ، كما تم ازالة شكوى الكهرباء بعمارة الغزالي ، وتم مصادرة كراسي للكافتيريات المخالفة وغيرها.

ومن جانبه ناشد اللواء أيمن صبحي  رئيس حي الزهور ، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بشوارع الحي بالحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي من اي عوائق وتعديات ، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري ، و شكلها الجمالي ، وعدم التعدي عليها بالاشغالات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات ، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة .

بورسعيد حى الزهور محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

عصام عمر

عصام عمر يشوّق جمهوره للحلقة الجديدة من «بطل العالم»

بيراميدز

غياب 5 عناصر مؤثرة.. هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري الأبطال؟

اربيلوا

محظوظون بفينيسيوس ومبابي.. أربيلوا يشيد بنجوم ريال مدريد

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد