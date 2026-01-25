إزالة مغسلة مخالفة بزهور بورسعيد وإجراءات قانونية ضد صاحبها| شاهد

تابع اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ،بمحافظة بورسعيد حملة لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقتي عمر بن عبدالعزيز العادي والمميز ، ومنطقة تعاونيات الجيزة ، وشوارع 23 ديسمبر وعبد الحليم محمود والحراسات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة إزالة الاشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق امام المواطنين ،و إعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها .

رئيس حي الزهور : حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

اسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات ، ومصادرتها ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى والحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي وشكل جمالي وحضاري للشوارع ، حيث تم ازالة مغسلة مخالفة بمنطقة عمر بن عبد العزيز المميز وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبها ، كما تم ازالة شكوى الكهرباء بعمارة الغزالي ، وتم مصادرة كراسي للكافتيريات المخالفة وغيرها.

ومن جانبه ناشد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بشوارع الحي بالحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي من اي عوائق وتعديات ، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري ، و شكلها الجمالي ، وعدم التعدي عليها بالاشغالات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات ، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة .