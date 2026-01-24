رئيس منطقة بورسعيد للغوص: تطبيق الكود الطبي ضروري لسلامة اللاعبين

أكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، أن تطبيق الكود الطبي ضروري من أجل الإطمئنان على صحة اللاعبين قبل خوض البطولات .

وأوضح " حمص "، أنه لن يتم السماح لأي لاعب ينتمي لمنطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ ، بخوض البطولات القادمة إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه .



و أشار " حمص "، إلى أن الكشف الطبي في وحدة الطب الرياضي والتي تستقبل اليوم أعداد كبيرة من اللاعبين في المدينة الرياضية ببورسعيد ، يعد تيسيرا على اللاعبين وأولياء أمورهم ، وهو دعم من الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للاعبين .

واختتم " حمص "، أن عوامل الأمن و السلامة في البطولات تبدأ بالإطمئنان على صحة اللاعبين وهو ما يتم التشديد عليه حاليا .

يذكر أن المدينة الرياضية ببورسعيد قد فتحت أبوابها اليوم السبت أمام اللاعبين الراغبين للخضوع للكشف الطبي ، وذلك تطبيقا للكود الطبي المعتمد من وزير الشباب و الرياضة.



ويتم الكشف الطبي على اللاعبين الذين سيشاركون في البطولات القادمة في كل الألعاب ، بوحدة الطب الرياضي بالمدينة الرياضية.