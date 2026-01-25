قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
محافظات

محافظ بورسعيد: انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور | شاهد

انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور
انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور
محمد الغزاوى

تابع اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، انطلاق المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة علي بن أبي طالب بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع جامعة بورسعيد وتحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد، والتي تنفذها شركة الفتح، بإشراف المهندس حسن حامد، مسؤول تنفيذ المشروعات بالشركة.

شاهد الفيديو

https://www.elbalad.news/6847088

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير المشروعات الخدمية، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور

وأكد محافظ بورسعيد أن استمرار أعمال التطوير بالمناطق السكنية يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والتوازي في تنفيذ الأعمال بالمناطق المختلفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح رئيس حي الزهور أن المرحلة الثانية من أعمال التطوير تستمر لمدة 6 أشهر، بالتوازي مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة بالمناطق الأخرى في نطاق الحي، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المناطق السكنية.

وأشار اللواء أيمن صبحي إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت رصف وتوسعة الشوارع الداخلية بدءًا من شارع 23 ديسمبر وشارع العاشر من رمضان وحتى شارع التحرير وشارع محمد سلامة، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة، وتركيب شبكة صرف صحي، وتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار.كما شملت الأعمال ترميم ودهان واجهات 65 عمارة سكنية بلون موحد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الزهور

