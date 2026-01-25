محافظ بورسعيد: انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور | شاهد

تابع اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، انطلاق المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة علي بن أبي طالب بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع جامعة بورسعيد وتحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد، والتي تنفذها شركة الفتح، بإشراف المهندس حسن حامد، مسؤول تنفيذ المشروعات بالشركة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير المشروعات الخدمية، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور

وأكد محافظ بورسعيد أن استمرار أعمال التطوير بالمناطق السكنية يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والتوازي في تنفيذ الأعمال بالمناطق المختلفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح رئيس حي الزهور أن المرحلة الثانية من أعمال التطوير تستمر لمدة 6 أشهر، بالتوازي مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة بالمناطق الأخرى في نطاق الحي، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المناطق السكنية.

وأشار اللواء أيمن صبحي إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت رصف وتوسعة الشوارع الداخلية بدءًا من شارع 23 ديسمبر وشارع العاشر من رمضان وحتى شارع التحرير وشارع محمد سلامة، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة، وتركيب شبكة صرف صحي، وتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار.كما شملت الأعمال ترميم ودهان واجهات 65 عمارة سكنية بلون موحد.