لا تهاون مع المتعدين| حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على كورنيش حى العرب ببورسعيد.. صور

شنت إدارة الإشغالات بحى العرب فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة لمواجهة التعديات على كورنيش الشاطئ بنطاق الحي في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أ.ح محب حبشى محافظ بورسعيد بفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري لمحافظة بورسعيد .

ضمن سلسلة الحملات المتواصلة بشوارع حى العرب



كان المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب وجه بشن حملة مكبرة استهدفت الحملة الكورنيش للمحافظة على مظهره الجمالى والحضارى بعد تطويره والشوارع المتفرعة منه لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق وعلى الأرصفة وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة أمام المحلات بما يسهم في إعادة الانضباط والحفاظ على حقوق المواطنين.



مصادرة إشغالات على كورنيش بورسعيد

وقد أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات المخالفة والتعديات وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمشاة بما يحقق السيولة المرورية ويضمن السير الآمن.

ولاقت هذه الحملات استحسان المواطنين لما لها من دور فعال في فرض النظام وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على الصورة الحضارية اللائقة بحى الشرق.



وأكدت رئيس حى العرب استمرار الحملات المكبرة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والضرب بيد من حديد لعودة الانضباط والحفاظ على الواجهة الحضارية التى تليق بمكانة حى العرب وتحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة.