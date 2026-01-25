تحذير شديد اللهجة من رئيس مناخ بورسعيد للمتعدين على أملاك الدولة

وجهت شيماء العزبي رئيس حى المناخ فى محافظة بورسعيد تحذيرا شديد اللهجة للمتعدين على املاك الدولة في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

كانت رئيس حى مناخ بورسعيد واصلت قيادة الحملات الميدانية لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بشوارع الناصر والصباح وأسوان بنطاق الحي ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

تحذير شديد اللهجة من رئيس مناخ بورسعيد

و أسفرت الحملة عن والتحفظ علي ٥ استاند حديد و شواية و ٧ بنك خشبي ٢ طاولة عرض و رفع البلدورات وإيداعها بمخن الحي لحين استكمال الاجراءات القانونية ضد المخالفين ، فضلاً عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم تكرار المخالفات.

وأكدت رئيس حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

و شددت رئيس حى المناخ فى بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة الأستاذة شيماء العزبي ، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة الأستاذ السيد الضوي، سكرتير الحي، ومدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.