وفد "تعليم بورسعيد" يُهنئ مدير الأمن وقيادات الداخلية بمناسبة الذكرى 74 لعيد الشرطة | صور

ترّأس الحسيني راغب مدير عام التعليم العام بمحافظة بورسعيد وإيهاب عبد المقصود مدير عام التعليم العام نائبين عن طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، اليوم، وفد تعليم بورسعيد لتقديم التهنئة للواء محمد الجمسى مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن بورسعيد بمناسبة حلول الذكرى 74 لعيد الشرطة وذلك بمقر مديرية أمن بورسعيد.

وفد تعليم بورسعيد يهنئ مدير الأمن وقيادات الداخلية بمناسبة الذكرى 74 لعيد الشرطة

ووجّه مدير عام التعليم العام الشكر للواء محمد الجمسى لما تبذله أجهزة الشرطة المعنية من جهود في تأمين العملية الامتحانية، مؤكدا على أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية والعطاء وعمق الانتماء في سبيل رفعه الوطن.

وأعرب مدير عام الشئون التنفيذية عن تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرتهم الوطنية في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطنين وملاحقة الفساد، مشيدة بدور أجهزة الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي بكل حسم لكل المتجاوزين.

جاء ذلك بحضور حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال و دكتورة نيرمين سلامة موجه الروضة والدكتورة زينب عبد الرحمن مندور معلم أول روضة الأطفال بالمدرسة ورشا عبده حافظ مشرفة روضة مدرسة تنيس الابتدائية وعدد من الأطفال بمرحلة رياض الأطفال.