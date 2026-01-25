رئيس حي غرب بورسعيد: بنعمل اللي علينا احتراما لحرمة الموتى لكن المواطنين مش بتساعد |تفاصيل

أهابت المهندسة شيماء جودة رئيس حى غرب فى محافظة بورسعيد بأصحاب المقابر من اتباع البعض لسلوك غير الحضارى ، و غير اللائق بترك ركام الرتش نتاج صيانة المقابر بشكل يعيق حركة المارة رغم ما يبذل من جهود كبيرة خلال الفترة الأخيرة بناء على تعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وقالت رئيس حى غرب بورسعيد بنعمل اللي علينا احترام لحرمة الموتى لكن الناس مش مساعدانا

وشددت رئيس حى غرب انه تلاحظ اثناء متابعتها لأعمال النظافة داخل مقابر بورسعيد القديمة ، وجود تراكمات كبيرة من الرتش بجوار المقابر و فوقها و فى الحارات الصغيرة ، مما يؤكد أنه يتم عمل صيانة لإحدى المقابر المجاورة و بالتالى قام القائم بالصيانة بإلقاء مخلفات الرتش من الطوب و الاسمنت فى أماكن اخرى للتخلص منها .

وأكدت جودة بأن الأماكن التي امتلأت بمخلفات الصيانة تعوق حركة وصول المواطنين لزيارة المقابر الخاصة بهم ، كما انه يصعب دخول اللودر لتلك الأماكن لأنها حارات ضيقة و بالتالى تشكل صعوبة كبيرة لإزالتها .

واختتمت رئيس حى غرب بورسعيد ، بأنه سيتم رصد أى تجاوزت داخل المقابر و سيتعرض أصحابها للمساءلة القانونية بعمل محاضر رسمية لهم فى حال عدم إزالة مخلفات الصيانة أو وضعها فى أماكن تؤذى آخرين.