استقبلت قيادات وزارة الداخلية بمحافظة بورسعيد المواطنين بشوارع الباسلة بالورود و الحلوي فى عيدهم ال 74 كنوع من انواع التكاتف و التألف بين الشرطة و المواطنين

وشهدت العديد من المواقع الشرطية امام أقسام الشرطة بمحافظة بورسعيد و أفرع إدارة المرور المواطنين بتوزيع الورود و الحلوي

وجسدت صور تفاعل المواطنين مع قيادات الشرطة الألتحام القوي بين طوائف الشعب.

الشعب وشرطة بورسعيد قلب واحد في عيد الشرطة | صور

وقاد اللواء اسلام الصياد مساعد مدير أمن بورسعيد العناصر الشرطية بعدد من المواقع بكل حب وكل تواضع مداعب الأطفال الصغيرة بروح الاب

ووزعت عناصر الشرطة النسائية من الضباط يعاونها الضباط و الأفراد النظاميين ميداليات عليها شعار الشرطة

وتبادل الأهالي مع عناصر الشرطة التهاني بعيد الشرطة 74 داعيين المولى ان يحفظهم ويسدد خطاهم لما فيه أمن و امان الوطن