إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بثنائية ويحتل المركز الثالث في البريميرليج
جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية بعيد الشرطة بمعرض الكتاب
محافظات

جمال الدين: مشروع معدات تصنيع "الصودا آش" يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع شركة "CNCEC" الصينية لتصنيع خطوط إنتاج "الصودا آش" بالسخنة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع شركة "CNCEC" الصينية لتصنيع خطوط إنتاج "الصودا آش" بالسخنة
محمد الغزاوى

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، بتوقيع عقد مشروع شركة (الصين الوطنية للهندسة الكيميائية- CNCEC) على مساحة 100 ألف م2 بمنطقة السخنة الصناعية، وباستثمارات تبلغ 34 مليون دولار؛ ويستهدف المشروع إنتاج مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج والأنابيب المستخدمة في إقامة مصانع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش)؛ حيث يقوم المشروع بتصنيع المنتجات الرئيسية للهياكل الفولاذية، ومنتجات الأنابيب الجاهزة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ، والمعدات غير القياسية العادية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية 20 ألف طن سنويًّا للهياكل الفولاذية، و400 ألف بوصة قطرية سنويًّا من الأنابيب الجاهزة.
 

وقد قام بتوقيع العقد  Zhang Hongfeng، ممثلًا عن رئيس مجموعة CNCEC، ورئيس شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (رقم 16 فرع مصر) CNCEC branch 16 Egypt، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

هذا ويعد المشروع الموقع اليوم بين الهيئة وشركة CNCEC، هو الأول من مشروعين متكاملين أحدهما بمنطقة السخنة الصناعية، والثاني مزمع إقامته بميناء السخنة على مرحلتين باستثمارات متوقعة تبلغ 250 مليون دولار، ومساحة إجمالية 200 ألف م2 ورصيف بطول يتراوح بين 350 إلى 400 متر قابل للتوسع؛ ويستهدف تصنيع المعدات الكيميائية والبتروكيماوية مثل (الفولاذ الكربوني، والفولاذ منخفض السبائك، والفولاذ المقاوم للصدأ، والصفائح المركبة، وأنواع أخرى من الأبراج، والحاويات، والحاويات ذات الغلاف، وحاويات الملفات، والحاويات المزودة بمحركات تقليب، لأغراض البتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية)؛ حيث يتكامل المشروعان بالمنطقة الصناعية والميناء لوجستيًّا لتيسير نقل ودخول المكونات والمنتجات من وإلى مرافق التصنيع وهى منتجات ضخمة تستخدم في إقامة مشروعات الصودا آش والكيماويات والبتروكيماويات وتكرير البترول، ومن المخطط إقامة المشروع الثاني بميناء السخنة خلال العام الجاري 2026.

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع شركة "CNCEC" الصينية لتصنيع خطوط إنتاج "الصودا آش" بالسخنة

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح  وليد جمال الدين، أن مشروع إنتاج "الصودا آش" الذي وقعته الهيئة، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توطين تلك الصناعة التي تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، وتعظيمًا للقيمة المضافة؛ حيث تدخل الصودا آش في العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية، وتكرير البترول، وتشغيل الفولاذ المقاوم للصدأ مسبق الصنع، كما يخدم صناعة الإطارات، مؤكدًا تقديم الهيئة كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعين بالاستفادة من التكامل بين منطقة السخنة الصناعية وميناء السخنة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفًا أن جاهزية المرافق والبنية التحتية بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة جعلت منها منصة محورية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستهدفة.

السويس اقتصادية قناة السويس قناة السويس السخنة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الخورأسقف بولس ساتي

مجلس سيدة الرسل ينظم يومًا تكوينيًا بمشاركة المدبر البطريركي للكلدان بمصر

هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب عام المهندس

المعاشات أولا .. هاني ضاحي يتعهد بحلول عاجلة لأزمات المهندس | خاص

التذاكر الموحدة

إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

