قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق قطار تطوير حي الضواحي ببورسعيد وفق رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة.. شاهد

قطار التطوير يصل ضواحي بورسعيد
قطار التطوير يصل ضواحي بورسعيد
محمد الغزاوى

وصل قطار التطوير لحي الضواحي بمحافظة بورسعيد بعدد من المناطق بينها مناطق النور السكنية و القابوطى بالإضافة إلى السلام و التصنيع و كورنيش قناة الاتصال في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة الارتقاء بمستوى المشروعات التنموية والخدمية وفتح متنفسات جديدة لأبناء المحافظة، مع تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة بما يليق بمدخلها الجنوبي.

وتابع فوزى الوالى رئيس حي الضواحي تتفيذ تعليمات محافظ بورسعيد من خلال الشركات المسند لها الأعمال وتواصل الجهود التنسيقية بين الأجهزة التنفيذية وهيئة قناة السويس لاستكمال أعمال تطوير كورنيش قناة الاتصال.

و قاد الوالى متابعة ميدانية دقيقة للمرحلة الثانية من أعمال تطوير الكورنيش، الممتدة من كوبرى الشاحنات وحتى مسجد الهدى. 
 

وشملت الجولة الإشراف على تنفيذ أعمال الكياسة والكمرة الخرسانية لضمان ثبات الكورنيش ومنع أي انهيار محتمل، مع متابعة الأعمال مع هيئة قناة السويس لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة. 
 

وشدد الوالي أن التواجد الميداني على رأس الأعمال يعكس حرص الحي على تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مع متابعة دقيقة لكل مراحل التطوير لضمان تقديم خدمات حضارية وآمنة للمواطنين وزوار المنطقة.
 

 جدير بالذكر ان هيئة قناة السويس قد قامت فى السابق  بأعمال تدشين الدبش استعدادًا لاستكمال كورنيش قناة الاتصال  ، والذي يمتد من كوبري النقل وحتى مسجد الهدي، بمساحة أعمال تبلغ ٢٠ ألف متر مربع. ويُعد المشروع متنفسًا جديدًا لأهالي بورسعيد، حيث سيُنفذ بشكل حضاري وجمالي يليق بواجهة المدينة الجنوبية.
 

وأكد  فوزى الوالى أن الحي يحرص على متابعة كافة الأعمال ميدانيًا والتنسيق المستمر مع هيئة قناة السويس، مشيرة إلى أن المشروع يعكس مدى جدية الدولة في تطوير المرافق العامة وفتح مساحات خضراء ومتنزهات تليق بالمواطنين وتخدم جميع الفئات.
 

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة لأبناء بورسعيد.

التصنيع والسلام الجديد
 

وفى سياق متصل تواصلت اليوم أعمال التطوير الجارية بمنطقة التصنيع والسلام الجديد، من تركيب بلاطات الإنترلوك بالأرصفة لرفع كفاءتها وتحسين المظهر الحضاري، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي، حيث يتم تغيير المواسير المتهالكة وتركيب مواسير صرف جديدة تخدم العمارات السكنية، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البنية التحتية بالمنطقة وإزالة تامة لمخلفات الحفر ..

 وتشمل أعمال المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة الشوارع من خلال تغيير البلدورات والأرصفة، وإعادة رصف الطرق، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والإنارة العامة، وتغيير وصيانة أعمدة الإنارة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين ورفع مستوى الشكل الجمالى للمنطقة.

 كما تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة المسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل، وتحسين الرؤية البصرية لمنطقة التصنيع، بما يعكس مظهرًا حضاريًا متكاملًا للمنطقة.

وفي إطار الأعمال المتواصلة، تم الانتهاء من أعمال تطوير منطقة السلام الجديد من شارع أسوان حتى شارع غندر وشارع رأفت جبر، بطول يصل إلى ٢.٥ كم وبعروض تتراوح ما بين ٧ إلى ١٥ مترًا، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة.

 ويجري تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة التصنيع تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، ووفقًا للجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة

تطوير منطقة مساكن النور 

وفى سياق أخر تابع  فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ميدانيا ، سير الأعمال الجارية بمنطقة النور، مع استمرار أعمال الحفر وتسوية المناسيب للأرض، كخطوة أولى وأساسية ضمن خطة التطوير الشامل للمنطقة، تمهيدًا لتنفيذ باقي الأعمال بما يسهم في تحسين مستوى البنية التحتية ورفع كفاءة البيئة العمرانية، وتحقيق نقلة نوعية تخدم أهالي المنطقة.
 

جدير بالذكر ان الاعمال ️ تُنفذ من خلال مديرية الطرق بمقاولة شركة النور للمقاولات ، وتشمل رصف الشوارع الداخلية بمنطقة أبراج النور، وتنفيذ البلدورات، وإنشاء بلاعات الأمطار وتجديد أعمدة الانارة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء ، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تتم بمناطق الحى ، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة.
 

وأكد الأستاذ فوزى الوالى أنه يتم العمل على إزالة كافة المعوقات التي قد تعرقل أعمال التطوير، وتقديم جميع أوجه الدعم للشركة المنفذة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أعلى معدلات الجودة، مشددة على المتابعة المستمرة لضمان التنفيذ وفقًا للمخططات المعتمدة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حى الضواحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

زيكر X7 موديل 2026

شاهد| زيكر X7 موديل 2026

Dell SE2726D

أفضل شاشة ألعاب في 2026.. مواصفات وسعر Dell SE2726D

جيتور X70 إم ام جى ZS موديل 2026

أيهما تفضل .. جيتور X70 إم ام جى ZS موديل 2026

بالصور

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد