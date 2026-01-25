انطلاق قطار تطوير حي الضواحي ببورسعيد وفق رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة.. شاهد

وصل قطار التطوير لحي الضواحي بمحافظة بورسعيد بعدد من المناطق بينها مناطق النور السكنية و القابوطى بالإضافة إلى السلام و التصنيع و كورنيش قناة الاتصال في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة الارتقاء بمستوى المشروعات التنموية والخدمية وفتح متنفسات جديدة لأبناء المحافظة، مع تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة بما يليق بمدخلها الجنوبي.

وتابع فوزى الوالى رئيس حي الضواحي تتفيذ تعليمات محافظ بورسعيد من خلال الشركات المسند لها الأعمال وتواصل الجهود التنسيقية بين الأجهزة التنفيذية وهيئة قناة السويس لاستكمال أعمال تطوير كورنيش قناة الاتصال.



و قاد الوالى متابعة ميدانية دقيقة للمرحلة الثانية من أعمال تطوير الكورنيش، الممتدة من كوبرى الشاحنات وحتى مسجد الهدى.



وشملت الجولة الإشراف على تنفيذ أعمال الكياسة والكمرة الخرسانية لضمان ثبات الكورنيش ومنع أي انهيار محتمل، مع متابعة الأعمال مع هيئة قناة السويس لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.



وشدد الوالي أن التواجد الميداني على رأس الأعمال يعكس حرص الحي على تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مع متابعة دقيقة لكل مراحل التطوير لضمان تقديم خدمات حضارية وآمنة للمواطنين وزوار المنطقة.



جدير بالذكر ان هيئة قناة السويس قد قامت فى السابق بأعمال تدشين الدبش استعدادًا لاستكمال كورنيش قناة الاتصال ، والذي يمتد من كوبري النقل وحتى مسجد الهدي، بمساحة أعمال تبلغ ٢٠ ألف متر مربع. ويُعد المشروع متنفسًا جديدًا لأهالي بورسعيد، حيث سيُنفذ بشكل حضاري وجمالي يليق بواجهة المدينة الجنوبية.



وأكد فوزى الوالى أن الحي يحرص على متابعة كافة الأعمال ميدانيًا والتنسيق المستمر مع هيئة قناة السويس، مشيرة إلى أن المشروع يعكس مدى جدية الدولة في تطوير المرافق العامة وفتح مساحات خضراء ومتنزهات تليق بالمواطنين وتخدم جميع الفئات.



ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة لأبناء بورسعيد.

التصنيع والسلام الجديد



وفى سياق متصل تواصلت اليوم أعمال التطوير الجارية بمنطقة التصنيع والسلام الجديد، من تركيب بلاطات الإنترلوك بالأرصفة لرفع كفاءتها وتحسين المظهر الحضاري، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي، حيث يتم تغيير المواسير المتهالكة وتركيب مواسير صرف جديدة تخدم العمارات السكنية، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البنية التحتية بالمنطقة وإزالة تامة لمخلفات الحفر ..

وتشمل أعمال المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة الشوارع من خلال تغيير البلدورات والأرصفة، وإعادة رصف الطرق، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والإنارة العامة، وتغيير وصيانة أعمدة الإنارة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين ورفع مستوى الشكل الجمالى للمنطقة.

كما تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة المسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل، وتحسين الرؤية البصرية لمنطقة التصنيع، بما يعكس مظهرًا حضاريًا متكاملًا للمنطقة.

وفي إطار الأعمال المتواصلة، تم الانتهاء من أعمال تطوير منطقة السلام الجديد من شارع أسوان حتى شارع غندر وشارع رأفت جبر، بطول يصل إلى ٢.٥ كم وبعروض تتراوح ما بين ٧ إلى ١٥ مترًا، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة.

ويجري تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة التصنيع تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، ووفقًا للجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة

تطوير منطقة مساكن النور

وفى سياق أخر تابع فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ميدانيا ، سير الأعمال الجارية بمنطقة النور، مع استمرار أعمال الحفر وتسوية المناسيب للأرض، كخطوة أولى وأساسية ضمن خطة التطوير الشامل للمنطقة، تمهيدًا لتنفيذ باقي الأعمال بما يسهم في تحسين مستوى البنية التحتية ورفع كفاءة البيئة العمرانية، وتحقيق نقلة نوعية تخدم أهالي المنطقة.



جدير بالذكر ان الاعمال ️ تُنفذ من خلال مديرية الطرق بمقاولة شركة النور للمقاولات ، وتشمل رصف الشوارع الداخلية بمنطقة أبراج النور، وتنفيذ البلدورات، وإنشاء بلاعات الأمطار وتجديد أعمدة الانارة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء ، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تتم بمناطق الحى ، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة.



وأكد الأستاذ فوزى الوالى أنه يتم العمل على إزالة كافة المعوقات التي قد تعرقل أعمال التطوير، وتقديم جميع أوجه الدعم للشركة المنفذة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أعلى معدلات الجودة، مشددة على المتابعة المستمرة لضمان التنفيذ وفقًا للمخططات المعتمدة.