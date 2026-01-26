هيثم فاروق: جماهير الزمالك السبب الوحيد في تواجد النادي

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تتحمل الدور الأكبر في استمرار النادي وقدرته على المنافسة خلال الفترة الحالية، متابعا: “ناس كتير محسوبة على الزمالك خذلت الفريق بشكل كبير، والحقيقة إن الفضل في استمرار النادي وقدرته على المنافسة لحد دلوقتي؛ يرجع لجماهيره فقط لا غير”.

وقال فاروق، في تصريحات تلفزيونية، عقب تعادل الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية: “مرت على الزمالك رياح قوية زي العواصف، لكن في عواصف بتكون مفيدة، بتشيل الأتربة وتكشف الكل”.

وتابع: "الفترة الأخيرة أثبتت إن جماهير الزمالك عرفت مين اللي بيحب النادي بجد ممكن تعمل شرخ، لكن تعرف تعالجه، إنما لما تبقى مش قادر تدعم الفريق، ولا تحافظ على لعيبتك، ولا تعمل أي حاجة، تبقى المشكلة أكبر.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية لا تقتصر على حدوث خلافات أو أزمات يمكن علاجها؛ بل تكمن في العجز عن دعم الفريق أو الحفاظ على لاعبيه، معتبرًا أن ذلك يمثل خطرًا أكبر على مستقبل النادي.