لمصلحة النادي والجماهير.. سيف زاهر يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

وجه الإعلامي سيف زاهر رسالة هامة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر: التاريخ عمره ما يصنف، يا المركب تكمل يا تمشي يا تغرق.. التاريخ هيقول على كل المجلس كدا أو كدا مش أشخاص بس ومين مع مين ومين ضد مين.

وتابع: رسالتي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى 12 شخص موجودين، ياريت اللي يشتغل يشتغل لمصلحة النادي ولمصلحة الجماهير اللي دايما هتلاقيها في ضهرك.

وتابع: اللي يشتغل يشتغل عشان نجاح المجلس مش عشان نجاح شخصي له، اتمنى تكون الرسالة وصلت وبالتوفيق للزمالك فيما هو قادم.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مباراته القادمة فى بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فريق بتروجيت فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع فريق المصري البورسعيدي سلبيا فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويتصدر فريق المصري ترتيب المجموعة فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط.

وحل فريق الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وخلفه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل فريق زيسكو الزامبي ترتيب المجوعة بدون نقاط.