الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي وهذا موعد السفر إلي تنزانيا

حدد الجهاز الفني لفريق الأهلي موعد السفر الى تنزانيا لخوض مباراته المرتقبة أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

ومن المقرر سفر بعثة النادي الأهلي يوم الخميس المقبل إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز في دوري الأبطال.

واستقرت إدارة النادي الأهلي على سفر محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة رئيسا لبعثة القلعة الحمراء في تنزانيا.