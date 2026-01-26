قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء أعمال لجنة فحص كنترولات برنامج الطب بجامعة جنوب الوادي الأهلية

يوسف رجب

أعلنت جامعة جنوب الوادى الأهلية بقنا ، عن انتهاء أعمال لجنة فحص كنترولات الفرق الأولى والثانية والثالثة ببرنامج الطب والجراحة، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى، في إطار حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في العملية التعليمية.

وشُكّلت اللجنة تحت إشراف الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد إسماعيل  النائب الاكاديمي، وإشراف الدكتور عادل محمد أحمد، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الأهلية، وعضوية الدكتور عبد الحليم حمدي و الدكتور عبد الله عليو.

وتولت اللجنة فحص ومراجعة أعمال الكنترولات بدقة، بما شمل التأكد من سلامة إجراءات التصحيح، ومطابقة الدرجات، ودقة أعمال الرصد، والالتزام الكامل باللوائح والقواعد المنظمة للامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.


وأكد الدكتور أحمد علي عامر، مدير برنامج الطب والجراحة، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار دعم منظومة الجودة والحوكمة الأكاديمية، وضمان دقة النتائج النهائية، وحماية حقوق الطلاب.
 

وأشار مدير برنامج الطب والجراحة، إلى أن تشكيل اللجنة يعزز الثقة في مخرجات العملية التعليمية، خاصة في البرامج الطبية التي تتطلب أعلى درجات الانضباط والدقة.
 

