من 2010 حتى اليوم.. قراءة تاريخية لمواجهات الأهلي ووادي دجلة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز بعد أن استعاد الفريق زخمه بانتصاره على يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-0.

ويمثل اللقاء محطة محلية مهمة قبل خوض الجولة الرابعة لدور المجموعات للبطولة القارية نهاية الشهر الجاري.

دفعة معنوية قبل الدوري

ومنح فوز الأهلي القاري الفريق دفعة معنوية كبيرة ووضع المدير الفني الدنماركي ييس توروب أمام مهمة دقيقة لإدارة اللاعبين بين البطولة المحلية والقارية.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الدوري بعد أن يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة متساويًا مع وادي دجلة صاحب المركز الرابع ما يضفي على المباراة طابع المنافسة المباشرة على المربع الذهبي.

تاريخ المواجهات.. الغلبة للأحمر

تمتد المواجهات بين الأهلي ووادي دجلة منذ موسم 2010-2011 وظهر فيها تفوق الأحمر بشكل واضح.

في أول موسم تقابلا فيه فاز الأهلي ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 و2-1 على التوالي ثم كرر انتصاراته في موسم 2012-2013 بنفس النتائج مع حفاظه على صدارة المواجهات.

في موسم 2014-2015 شهدت المباريات تفوق الأهلي في لقاء وتعادل سلبي في آخر قبل أن يشهد موسم 2015-2016 أول خسارة للأهلي أمام دجلة بنتيجة 1-0 إلى جانب تعادل آخر.

أما موسم 2016-2017 فكان مميزا حيث فاز الأهلي في ثلاث مناسبات من أصل ثلاثة لقاءات بما فيها الفوز الكبير 4-1 في كأس مصر.

واصل الأهلي تفوقه في المواسم التالية حيث تغلب على دجلة في مناسبتين عام 2017-2018 ثم 2018-2019 وكرر الانتصار في موسمي 2019-2020 و2020-2021 مع تسجيل 27 هدفا مقابل 8 أهداف لدجلة عبر تاريخ اللقاءات.

دجلة.. منافس صاعد وطموح

رغم تفوق الأهلي التاريخي يبدو وادي دجلة هذا الموسم أكثر جاهزية محتلا المركز الرابع بنفس رصيد الأهلي مع مباراة أقل ما يجعل مواجهته مع الأحمر اختبارا قويا.

ويسعى المدير الفني محمد الشيخ لاستثمار جاهزية لاعبيه بالكامل بما في ذلك صفقة الفريق الجديدة الكرواتي دانيل ميشكيتش لضمان نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

الأهلي وادي دجلة استاد القاهرة الدوري المصري الدوري يانج أفريكانز التنزاني

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

