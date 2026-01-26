قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يحاول ضم أسامة فيصل وتوروب يتمسك بالمهاجم الأجنبي

أسامة فيصل
أسامة فيصل
عبدالله هشام

بدأ النادي الأهلي محاولاته لضم مهاجم فريق البنك الأهلي أسامة فيصل خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى النادي الأهلي لضم لاعب مهاجم جديد بعد فشل محمد شريف وجراديشار في تقديم الأداء المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.

ووفق المصادر فإن إدارة البنك الأهلي طلب 70 مليون جنيه للموافقة على انتقال أسامة فيصل للنادي الأهلي.

على الجانب الأخر مازال ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي متمسك بضم لاعب أجنبي في خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي.

استعدادات الأهلي 

يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، تحضيراته اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويؤدي الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش، قبل أن يعلن توروب قائمة المباراة التي تدخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته محليًا، بعد فوزه الأخير على يانج أفريكانز التنزاني بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو الانتصار الذي منحه صدارة المجموعة الثانية.

وتُعد مباراة وادي دجلة بمثابة المحطة الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى تنزانيا لملاقاة يانج أفريكانز مجددًا في الجولة الرابعة من منافسات دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له، وبفارق 9 نقاط عن سيراميكا المتصدر، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

