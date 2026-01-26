قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة

الأهلى
الأهلى
منتصر الرفاعي

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة أفضل أندية دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025–2026 وفقًا لتقييم شبكة SofaScore العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم في مؤشر واضح على القوة الفنية والثبات في الأداء الذي يقدمه المارد الأحمر هذا الموسم.

الأهلي الأفضل في تقييم الأداء

وحصل الأهلي على معدل تقييم بلغ 7.03 من 10 ليحتل صدارة قائمة أفضل الفرق المشاركة في دور المجموعات متفوقًا على الترجي التونسي صاحب المركز الثاني بتقييم 7.01 وبيراميدز بطل النسخة الأخيرة الذي حل في المركز الثالث بمعدل 6.98 من 10. وجاء الملعب المالي في المرتبة الرابعة بمعدل 6.93 ليبرز كأحد أبرز المفاجآت في البطولة حتى الآن بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ما جعله الحصان الأسود للبطولة.

نتائج الجولة الثالثة.. تعادلات ونجاحات عربية

وصلت منافسات دور المجموعات إلى منتصف الطريق بعد إسدال الستار على مباريات الجولة الثالثة، التي شهدت نتائج متباينة للفرق العربية، وسط اشتداد المنافسة على صدارة المجموعات وبطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويمكن وصف الجولة الثالثة بأنها جولة التعادلات بعدما انتهت أربع مواجهات بارزة بالتعادل، أبرزها مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني التي انتهت 2–2 في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات وشهد تبادل السيطرة بين الفريقين. 

كما انتهت مواجهة نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري بالتعادل السلبي في مباراة طغى عليها الانضباط الدفاعي من الطرفين. 

وشهدت الجولة أيضًا تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي، إلى جانب تعادل باور ديناموز الزامبي مع ريفرز يونايتد النيجيري ما زاد من تعقيد حسابات المجموعات قبل الجولات المقبلة.

الأهلي يواصل عروضه القوية

على صعيد الانتصارات، واصل الأهلي عروضه القوية في دور المجموعات بفوزه المهم على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، ليؤكد جدارته في المنافسة على صدارة مجموعته.

 وبالنتيجة نفسها حقق الملعب المالي فوزًا مثيرًا على بيترو أتلتيكو الأنجولي، فيما اقتنص الترجي التونسي فوزًا صعبًا على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في حين تلقى مولودية الجزائر هزيمة جديدة أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي بالنتيجة نفسها، ليزداد الضغط على الفرق الجزائرية في صراع التأهل.

ختام الجولة الثالثة

مع انتهاء الجولة الثالثة، يظهر بوضوح تفوق الأندية العربية في البطولة، سواء على مستوى الأداء أو النتائج، مع استمرار الإثارة والتنافس في جميع المجموعات في ظل اقتراب الحسم لبطاقات التأهل للأدوار الإقصائية ما يجعل الجولات المقبلة أكثر إثارة وتشويقًا لجماهير القارة السمراء.

النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز صن داونز والهلال الترجي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

افتتاح فرع لصيدلية الإسعاف في الوادي الجديد قريبا.. تفاصيل

تحصين الثروة الحيوانية

خلال 3 أسابيع.. تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة

جانب من الحدث

صحة الوادى الجديد يتصدر القطاع الخدمى على مستوى الجمهورية

بالصور

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد