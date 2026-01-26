الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة أفضل أندية دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025–2026 وفقًا لتقييم شبكة SofaScore العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم في مؤشر واضح على القوة الفنية والثبات في الأداء الذي يقدمه المارد الأحمر هذا الموسم.

الأهلي الأفضل في تقييم الأداء

وحصل الأهلي على معدل تقييم بلغ 7.03 من 10 ليحتل صدارة قائمة أفضل الفرق المشاركة في دور المجموعات متفوقًا على الترجي التونسي صاحب المركز الثاني بتقييم 7.01 وبيراميدز بطل النسخة الأخيرة الذي حل في المركز الثالث بمعدل 6.98 من 10. وجاء الملعب المالي في المرتبة الرابعة بمعدل 6.93 ليبرز كأحد أبرز المفاجآت في البطولة حتى الآن بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ما جعله الحصان الأسود للبطولة.

نتائج الجولة الثالثة.. تعادلات ونجاحات عربية

وصلت منافسات دور المجموعات إلى منتصف الطريق بعد إسدال الستار على مباريات الجولة الثالثة، التي شهدت نتائج متباينة للفرق العربية، وسط اشتداد المنافسة على صدارة المجموعات وبطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويمكن وصف الجولة الثالثة بأنها جولة التعادلات بعدما انتهت أربع مواجهات بارزة بالتعادل، أبرزها مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني التي انتهت 2–2 في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات وشهد تبادل السيطرة بين الفريقين.

كما انتهت مواجهة نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري بالتعادل السلبي في مباراة طغى عليها الانضباط الدفاعي من الطرفين.

وشهدت الجولة أيضًا تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي، إلى جانب تعادل باور ديناموز الزامبي مع ريفرز يونايتد النيجيري ما زاد من تعقيد حسابات المجموعات قبل الجولات المقبلة.

الأهلي يواصل عروضه القوية

على صعيد الانتصارات، واصل الأهلي عروضه القوية في دور المجموعات بفوزه المهم على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، ليؤكد جدارته في المنافسة على صدارة مجموعته.

وبالنتيجة نفسها حقق الملعب المالي فوزًا مثيرًا على بيترو أتلتيكو الأنجولي، فيما اقتنص الترجي التونسي فوزًا صعبًا على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في حين تلقى مولودية الجزائر هزيمة جديدة أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي بالنتيجة نفسها، ليزداد الضغط على الفرق الجزائرية في صراع التأهل.

ختام الجولة الثالثة

مع انتهاء الجولة الثالثة، يظهر بوضوح تفوق الأندية العربية في البطولة، سواء على مستوى الأداء أو النتائج، مع استمرار الإثارة والتنافس في جميع المجموعات في ظل اقتراب الحسم لبطاقات التأهل للأدوار الإقصائية ما يجعل الجولات المقبلة أكثر إثارة وتشويقًا لجماهير القارة السمراء.