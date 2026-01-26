قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش بعرف أنام.. محمد معروف يكشف كواليس إدارته مباريات كان 2025

محمد معروف
محمد معروف
يسري غازي

كشف الحكم الدولي محمد معروف ، كواليس مشاركته في إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال الحكم الدولي محمد معروف ، عبر تصريحات إذاعية: أحد المسؤولين في الكاف راهن عليا وقالي أنا راهنت عليك.. هل أنت قد الرهان ده؟ قولتله أنا عمري ما أخذل أي شخص حط ثقته فيا .. أقسم بالله هذا حدث .. قالهم محمد معروف ده اتفرجوا عليه في البطولة دي.
 


وتابع: قبل مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية كله عمال يقولك مين هيحكم المباراة دي.. وأنا قولت صعب جدا أحكم المباراة دي لأني من شمال إفريقيا ، والمباراة اللي قولت ممكن أديرها تحكيميا الكاميرون والكوت ديفوار قولت ممكن.. أنا وقتها كنت حكم رابع.

وأضاف: بيتم تبليغنا بإدارة أي مباراة وبننزل للقاعة اللي فيها المحاضرات للحكام وبنعرف وقتها.. أنا عرفت يوم مباراة الجزائر والكونغو إني الحكم قبلها بـ 4 أيام وبعد كده بسبب الاعتراضات بقى الحكام بيتبلغوا قبلها بيوم.

وعن حدوث أية اعتراضات من قبل الجزائر أو الكونغو الديمقراطية عليه قال: أنا مش بفتح الفيسبوك خالص ومبحبش اتابع لإني بعتبره شتات بشكل عام ، لكن عندي الرسائل العادية غير الواتس وكده وزمايلي بدأوا يبعتولي بقى أن الجزائريين بيقولوا هتنزل تعمل إيه فيهم والكونغو معرفشي إيه .. أنا عملت زي لعيبه الكرة قفلت وداني تماماً.

وواصل: ألاقي رسائل من أرقام مش عارفها ناس تقولي إحنا مش عايزين غير العدل وكأننا بعدنا عن ربنا .. أنا وقفت كتير عند القصة دي .. ربنا بيحاسب أي حد لو ظلم حد .. دي بتخليك تقف كتير عندها.

وعن حدوث خطأ ضد فريق غير مقصود هل يمكن تعويضه في مباراة أخري قال: لا يمكن إطلاقا.. والله ربنا يعلم أنا لو أخطأت بقعد يوم كامل مش عارف أنام رغم إنها مبتكنش مقصودة تماماً.

محمد معروف كأس أمم إفريقيا كان 2025 الجزائر الكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حريق قش

دون إصابات .. السيطرة على حريق بشونة لتخزين القش في كفر الشيخ

جائزة التميز الحكومى

أسوان تفوز بـ 4 جوائز للتمييز الحكومى.. صور

خلال فاعليات الاجتماع

رصف وتطوير 100 كيلومتر طرق داخل مدينة مرسي مطروح

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد