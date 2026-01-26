مش بعرف أنام.. محمد معروف يكشف كواليس إدارته مباريات كان 2025

كشف الحكم الدولي محمد معروف ، كواليس مشاركته في إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



وقال الحكم الدولي محمد معروف ، عبر تصريحات إذاعية: أحد المسؤولين في الكاف راهن عليا وقالي أنا راهنت عليك.. هل أنت قد الرهان ده؟ قولتله أنا عمري ما أخذل أي شخص حط ثقته فيا .. أقسم بالله هذا حدث .. قالهم محمد معروف ده اتفرجوا عليه في البطولة دي.





وتابع: قبل مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية كله عمال يقولك مين هيحكم المباراة دي.. وأنا قولت صعب جدا أحكم المباراة دي لأني من شمال إفريقيا ، والمباراة اللي قولت ممكن أديرها تحكيميا الكاميرون والكوت ديفوار قولت ممكن.. أنا وقتها كنت حكم رابع.

وأضاف: بيتم تبليغنا بإدارة أي مباراة وبننزل للقاعة اللي فيها المحاضرات للحكام وبنعرف وقتها.. أنا عرفت يوم مباراة الجزائر والكونغو إني الحكم قبلها بـ 4 أيام وبعد كده بسبب الاعتراضات بقى الحكام بيتبلغوا قبلها بيوم.

وعن حدوث أية اعتراضات من قبل الجزائر أو الكونغو الديمقراطية عليه قال: أنا مش بفتح الفيسبوك خالص ومبحبش اتابع لإني بعتبره شتات بشكل عام ، لكن عندي الرسائل العادية غير الواتس وكده وزمايلي بدأوا يبعتولي بقى أن الجزائريين بيقولوا هتنزل تعمل إيه فيهم والكونغو معرفشي إيه .. أنا عملت زي لعيبه الكرة قفلت وداني تماماً.



وواصل: ألاقي رسائل من أرقام مش عارفها ناس تقولي إحنا مش عايزين غير العدل وكأننا بعدنا عن ربنا .. أنا وقفت كتير عند القصة دي .. ربنا بيحاسب أي حد لو ظلم حد .. دي بتخليك تقف كتير عندها.



وعن حدوث خطأ ضد فريق غير مقصود هل يمكن تعويضه في مباراة أخري قال: لا يمكن إطلاقا.. والله ربنا يعلم أنا لو أخطأت بقعد يوم كامل مش عارف أنام رغم إنها مبتكنش مقصودة تماماً.