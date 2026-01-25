موعد مباراة مصر والجزائر بالدور الرئيسي ببطولة أمم أفريقيا لليد والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الجزائري في أولى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتنطلق مواجهة مصر والجزائر في الرابعة والنصف عصر اليوم، الأحد، وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل المصري للبطولة.

وتأهل منتخب مصر لليد إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات، حيث افتتح مشواره بالفوز على الجابون 36–25 ثم تفوق على أنجولا بنتيجة 41–28 واختتم الدور الأول باكتساح أوغندا 54–13.

وتستضيف العاصمة الرواندية كيجالي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026، التي تُعد مؤهلة إلى بطولة العالم، حيث تتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في الترتيب النهائي إلى المونديال المقبل.

قائمة منتخب مصر في البطولة

حراسة المرمى:

محمد علي – محمد عصام الطيار – عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:

أكرم يسري – محمد أوكا

الجناح الأيسر:

أحمد هشام سيسا – محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:

يحيى خالد – مهاب سعيد

الظهير الأيسر:

علي زين – أحمد هشام دودو – نبيل شريف – هشام صلاح

الدائرة:

إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمد عبدالعزيز «جدو»

صناعة اللعب:

يحيى الدرع – سيف الدرع

مجموعات البطولة

• المجموعة الأولى: الجزائر – نيجيريا – رواندا – زامبيا

• المجموعة الثانية: مصر – أنجولا – الجابون – أوغندا

• المجموعة الثالثة: تونس – غينيا – الكاميرون – كينيا

• المجموعة الرابعة: الرأس الأخضر – المغرب – الكونغو – بنين

يقام دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث:

• تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي أول ووصيف المجموعتين الأولى والثانية

• تضم المجموعة الثانية في الدور الرئيسي أول ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي