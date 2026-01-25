8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، مباراة قوية تجمع بين الزمالك صاحب الأرض والنادي المصري، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتُقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك 8 لاعبين وهم عبدالله السعيد وأحمد ربيع وعمر جابر ونبيل عماد وأحمد فتوح ومحمود جهاد بسبب الإصابة فيما تم استبعاد محمد صبحي وسيف فاروق جعفر

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

يحتل النادي المصري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الماضيتين، ليصبح الفريق على مشارف التأهل للدور المقبل. أما الزمالك فيأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا في الجولتين الماضيتين.

وفي المركز الثالث يتواجد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي برصيد نقطة واحدة، بينما يغلق زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة دون أي نقاط حتى الآن، ما يجعل المباراة فرصة قوية للزمالك لاستعادة الصدارة أو على الأقل الحفاظ على المنافسة.