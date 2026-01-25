قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية قبل لقاء الليلة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يواجه نادي الزمالك منافسه المصري البورسعيدي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

بدأ فريق الزمالك مشواره في البطولة الإفريقية هذا الموسم من دور الـ 32، حيث واجه فريق ديكيداها الصومالي وتمكّن الفارس الأبيض من حسم التأهل بسهولة بعد الفوز بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بسباعية نظيفة.

في مرحلة دور المجموعات، واصل الزمالك تقديم أداء جيد. ففي الجولة الأولى، حقق الفريق الفوز على زيسكو الزامبي بهدف نظيف، مما أعطاه انطلاقة قوية في البطولة.

 وفي الجولة الثانية، تعادل الفريق خارج أرضه مع زيسكو بهدف لمثله، محافظًا على سجله الجيد دون خسارة، واستمرار المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.
 

مشوار المصري في كأس الكونفدرالية

على الجانب الآخر، بدأ النادي المصري مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة فريق الاتحاد الليبي في دور الـ 32. وكانت مباراة الذهاب في ليبيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يتمكن المصري من تحقيق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، ليضمن التأهل إلى دور المجموعات.

في مرحلة المجموعات، أظهر المصري مستوى مميزًا، حيث فاز في مباراته الأولى على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، ليبدأ البطولة بثقة كبيرة.

 ثم واصل الفريق انتصاراته في الجولة الثانية، عندما تغلب على زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة خارج أرضه، ما منح الفريق 6 نقاط قوية ويضعه في موقف جيد للتأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك المصري البورسعيدي

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

