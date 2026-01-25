ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية قبل لقاء الليلة

يواجه نادي الزمالك منافسه المصري البورسعيدي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

بدأ فريق الزمالك مشواره في البطولة الإفريقية هذا الموسم من دور الـ 32، حيث واجه فريق ديكيداها الصومالي وتمكّن الفارس الأبيض من حسم التأهل بسهولة بعد الفوز بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بسباعية نظيفة.

في مرحلة دور المجموعات، واصل الزمالك تقديم أداء جيد. ففي الجولة الأولى، حقق الفريق الفوز على زيسكو الزامبي بهدف نظيف، مما أعطاه انطلاقة قوية في البطولة.

وفي الجولة الثانية، تعادل الفريق خارج أرضه مع زيسكو بهدف لمثله، محافظًا على سجله الجيد دون خسارة، واستمرار المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.



مشوار المصري في كأس الكونفدرالية

على الجانب الآخر، بدأ النادي المصري مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة فريق الاتحاد الليبي في دور الـ 32. وكانت مباراة الذهاب في ليبيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يتمكن المصري من تحقيق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، ليضمن التأهل إلى دور المجموعات.

في مرحلة المجموعات، أظهر المصري مستوى مميزًا، حيث فاز في مباراته الأولى على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، ليبدأ البطولة بثقة كبيرة.

ثم واصل الفريق انتصاراته في الجولة الثانية، عندما تغلب على زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة خارج أرضه، ما منح الفريق 6 نقاط قوية ويضعه في موقف جيد للتأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.