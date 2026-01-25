قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
الزمالك والمصري أبرزها.. مباريات حاسمة في كأس الكونفدرالية اليوم
استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني .. دجّال يُواجه هذه العقوبة
موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم
رئيس الوزراء الباكستاني: إسلام آباد وافقت على الانضمام إلى «مجلس السلام» في غزة ﻿
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور
ترامب يكشف عن «سلاح سري» وراء اعتقال مادورو في فنزويلا
أحمد فتوح يُفجّر مفاجآت من كواليس المنتخب: كنّا نحلم بأمم إفريقيا من أجل محمد صلاح
قبل المواجهة.. تعرّف علي مشوار الزمالك والمصري في البطولة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك والمصري أبرزها.. مباريات حاسمة في كأس الكونفدرالية اليوم

الكونفدرالية
الكونفدرالية
رباب الهواري

تستكمل اليوم منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية بمجموعة من المباريات القوية التي تحدد ملامح التأهل للأدوار المقبلة، وسط منافسة محتدمة بين الأندية المشاركة.


 

مواجهات اليوم البارزة

تشهد الجولة الحالية عدة لقاءات مهمة، حيث يلتقي نيروبي يونايتد مع آزام يونايتد في الساعة الثالثة عصراً على قناة beIN Sports HD 9، بينما يلتقي زيسكو يونايتد مع كايزر تشيفز في نفس التوقيت على قناة beIN Sports XTRA 1.

وفي الساعة السادسة مساءً، يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد المصري، في مباراة منتظرة على قناة beIN Sports HD 2، في حين يلتقي سان بيدرو مع أولمبيك آسفي على قناة beIN Sports HD 9، وسينجيدا بلاك ستارز مع أوتوهو على قناة beIN Sports HD 7.

وتختتم المباريات مساء اليوم بلقاء شباب بلوزداد مع ستيلينبوش على قناة beIN Sports HD 8، والوداد المغربي أمام اتحاد مانيما على قناة beIN Sports HD 5.

الزمالك والمصري.. صراع على بطاقة التأهل

تكتسب مباراة الزمالك والمصري أهمية خاصة، إذ يسعى الفريقان لتعزيز موقعهما في جدول ترتيب مجموعتهما وضمان الاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار التالية. الزمالك يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي في الجولات السابقة، بينما يسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض أي تعثر سابق.

أهمية الجولة لجميع الفرق

تأتي مباريات اليوم لتكون حاسمة لكل الفرق المشاركة، حيث تمثل فرصة لتعزيز الصدارة أو تصحيح المسار قبل انتهاء الدور الأول. ويتوقع عشاق كرة القدم مباريات مثيرة مليئة بالإثارة والتشويق، خاصة مع دخول الأندية القارية في مرحلة الحس


 

الكونفدرالية الزمالك المصري اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

ترشيحاتنا

الأهلي

إمام عاشور كلمة السر.. أحمد عبد الحليم يقيّم صفقات الأهلي ويكشف رأيه في بدلاء محمد هاني

بلعمري

سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري

اتحاد الكرة

الاتحاد المصري يعلن عن فتح باب التقدم لدبلومة التدريب الأفريقية A9

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد