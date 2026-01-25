الزمالك والمصري أبرزها.. مباريات حاسمة في كأس الكونفدرالية اليوم

تستكمل اليوم منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية بمجموعة من المباريات القوية التي تحدد ملامح التأهل للأدوار المقبلة، وسط منافسة محتدمة بين الأندية المشاركة.





مواجهات اليوم البارزة

تشهد الجولة الحالية عدة لقاءات مهمة، حيث يلتقي نيروبي يونايتد مع آزام يونايتد في الساعة الثالثة عصراً على قناة beIN Sports HD 9، بينما يلتقي زيسكو يونايتد مع كايزر تشيفز في نفس التوقيت على قناة beIN Sports XTRA 1.

وفي الساعة السادسة مساءً، يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد المصري، في مباراة منتظرة على قناة beIN Sports HD 2، في حين يلتقي سان بيدرو مع أولمبيك آسفي على قناة beIN Sports HD 9، وسينجيدا بلاك ستارز مع أوتوهو على قناة beIN Sports HD 7.

وتختتم المباريات مساء اليوم بلقاء شباب بلوزداد مع ستيلينبوش على قناة beIN Sports HD 8، والوداد المغربي أمام اتحاد مانيما على قناة beIN Sports HD 5.

الزمالك والمصري.. صراع على بطاقة التأهل

تكتسب مباراة الزمالك والمصري أهمية خاصة، إذ يسعى الفريقان لتعزيز موقعهما في جدول ترتيب مجموعتهما وضمان الاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار التالية. الزمالك يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي في الجولات السابقة، بينما يسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض أي تعثر سابق.

أهمية الجولة لجميع الفرق

تأتي مباريات اليوم لتكون حاسمة لكل الفرق المشاركة، حيث تمثل فرصة لتعزيز الصدارة أو تصحيح المسار قبل انتهاء الدور الأول. ويتوقع عشاق كرة القدم مباريات مثيرة مليئة بالإثارة والتشويق، خاصة مع دخول الأندية القارية في مرحلة الحس



