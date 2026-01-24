تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي ، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

وفي المقابل، سيرتدي فريق المصري البورسعيدي، زيه المكون من "القميص الأخضر والشورت الأخضر"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون السماوي.

وحضر الاجتماع من الزمالك، محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، والدكتور عمر عويضة أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.