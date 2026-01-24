الفحص الطبي يحسم مشاركة مهاجم سوبر في لقاء الزمالك والمصري بالكونفدرالية

يخضع اليوم "السبت" التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك للفحص الطبي لاستبيان مدي مشاركته غدا "الأحد" في مباراة الفارس الابيض أمام المصري في كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غدًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويقترب سيف الدين الجزيري من الغياب عن قيادة هجوم الزمالك لمواجهة المصري غدا الأحد بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة، والتي جاءت على مستوى القدم وأثرت على جاهزيته الفنية والبدنية قبل اللقاء المرتقب.

ويخشي الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جما اشراك سيف الدين الجزيري في لقاء المصري قبل الاطمئنان علي مدي جاهزيته الفنية والبدنية.