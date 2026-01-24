وست هام يضرب سندرلاند بثلاثية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

سجل وست هام يونايتد فوزًا كبيرًا على مضيفه سندرلاند بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وبدأ وست هام المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق سامرفيل بعد تمريرة حاسمة من جارود بوين.

وفي الدقيقة 27، عزز بوين تقدم فريقه من ركلة جزاء تسبب بها تراي هيوم، نجح اللاعب في تحويلها إلى هدف ثانٍ.

وأضاف الفريق الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 43، بواسطة ماتيوس فرنانديز إثر تمريرة من كاستيلانوس.

وأصبح جارود بوين أكثر لاعب ساهم بالأهداف مع وست هام في تاريخ البريميرليج، حيث بلغ مجموع مشاركاته التهديفية 103 أهداف.

تشكيلة وست هام:

حراسة المرمى: أريولا

الدفاع: وان بيساكا، مافروبانوس، توديبو، سكارلس

الوسط: فيرنانديز، توماس سوتشيك، جارود بوين

الهجوم: سامرفيل، فيليبي، كاستيلانوس

تشكيلة سندرلاند:

حراسة المرمى: روفس

الدفاع: موكيلي، بالارد، عمر الديريتي، ماندافا

الوسط: نواه صاديقي، لو في، هيوم

الهجوم: موندل، مايندا، بريان بروبي.