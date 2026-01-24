على حساب جراديشار.. الأهلي يقترب من الإعلان عن مهاجم أجنبي جديد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة لمهاجم أجنبي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيسبوك”: “تمت المهمة.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد وسيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة وقيده سيكون على حساب جراديشار الذي سيرحل إلى الدوري المجري”.

صفقات الأهلي في يناير 2026

كان النادي الأهلي قد أبرم أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهم:

• يوسف بلعمري

• عمرو الجزار

• أحمد عيد

• مروان عثمان

ليصبح هادي رياض الصفقة الخامسة المنتظرة رسميًا.

موعد سفر الأهلي لتنزانيا

على صعيد آخر، حقق الأهلي فوزًا مهمًا على يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 2-0، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، سجل هدفي اللقاء محمود حسن تريزيجيه.

وقرر مسئولو الأهلي سفر بعثة الفريق إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز يوم 31 يناير الجاري، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأسند مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق إلى محمد الدماطي، الذي يتولى التنسيق الكامل مع الجهاز الفني لتوفير أقصى درجات الراحة للاعبين قبل اللقاء المرتقب، الذي يمثل أهمية كبيرة في صراع صدارة المجموعة.