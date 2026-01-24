صراع النقاط يشتعل في دوري روشن .. الأهلي يطارد القمة ولقاءات مصيرية للشباب والاتفاق

تنطلق منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مساء السبت بعدة مواجهات قوية تحمل طابع الإثارة والصراع على النقاط في مقدمتها مباراة الأهلي أمام نيوم إلى جانب لقاءي الخليج مع الشباب والخلود ضد الاتفاق.

ويخوض الأهلي اختبارا مهما عندما يحل ضيفا على نيوم في لقاء يسعى من خلاله لمواصلة الضغط في سباق المنافسة على لقب الدوري مستفيدا من الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة متساويًا مع النصر صاحب المركز الثاني مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف فيما يفصل الفريق الجداوي سبع نقاط عن الهلال المتصدر ما يجعل الفوز ضرورة قصوى لمواصلة مطاردة القمة وعدم فقدان أي نقاط في هذه المرحلة.

ويعتمد الأهلي على تألق خطه الهجومي خاصة الإنجليزي إيفان توني الذي استعاد بريقه بقوة بعدما فرض نفسه بقائمة هدافي الدوري واحتل المركز الثاني خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو وكان آخرها تسجيله ثلاثة أهداف في شباك الخليج بالجولة الماضية.

كما تلقى الفريق دفعة قوية بعودة الحارس السنغالي إدواردو ميندي بعد مشاركته مع منتخب بلاده والتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية ما يمنح المدرب الألماني ماتياس يايسله استقرارًا أكبر في التشكيل الأساسي.

نيوم يخطط لاستعادة الانتصارات

في المقابل يسعى نيوم صاحب الأرض إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 21 نقطة ويقوده الفرنسي كريستوف جالتييه الذي يدرك أن أي تعثر جديد قد يكلف فريقه التراجع في جدول الترتيب.

الشباب والخليج

وفي مدينة الدمام يستضيف الخليج فريق الشباب في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة بالنسبة لليث الذي يعاني من تراجع النتائج ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة مع تقارب النقاط مع مراكز الهبوط.

ويظهر الشباب تحت قيادة مدربه إيمانويل ألجواسيل بمستوى فني جيد لكنه يعاني من أزمة في إنهاء الفرص وترجمتها إلى أهداف ما انعكس سلبا على نتائجه رغم الأداء المميز في عدد من المباريات الأخيرة.

على الجانب الآخر يدخل الخليج اللقاء بهدف تعويض خسارته الثقيلة أمام الأهلي في الجولة الماضية ويطمح لتحقيق فوز يعزز موقعه في جدول الترتيب حيث يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 24 نقطة ويقوده المدرب اليوناني دونيس الذي يقدم فريقه مستويات متباينة هذا الموسم.

الخلود مع الاتفاق

وفي مدينة الرس يستضيف فريق الخلود نظيره الاتفاق على ملعب نادي الحزم في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض لمواصلة صحوتهم بعد الفوز الكبير على الفتح بخمسة أهداف في الجولة الماضية.

ورفع الخلود رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر ويبتعد نسبيًا عن مناطق الخطر ويأمل في تحقيق فوز جديد يمنحه مزيدًا من الأمان في جدول الترتيب.

في المقابل يدخل الاتفاق المباراة بحثا عن العودة للانتصارات بعد التعادل الأخير أمام نيوم حيث يملك الفريق 26 نقطة ويحتل مركزًا متقدما نسبيا مع طموح الاقتراب من المراكز الأولى قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة المقبلة تحت قيادة مدربه سعد الشهري.