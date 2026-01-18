دوري روشن السعودي.. مالكوم ونونيز يقودان هجوم الهلال ضد نيوم

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني، عن تشكيله فريقه لمواجهة نيوم بدوري روشن السعودي.

ويحل الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على حساب نيوم، بعد قليل، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، في الجولة السادسة عشرة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حمد اليامي - حسان تمبكتي - بابلو ماري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو

خط الهجوم: مالكوم - ماركوس ليوناردو - داروين نونيز