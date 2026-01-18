دوري روشن السعودي .. أحمد حجازي أساسيا في تشكيل نيوم ضد الهلال

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي نيوم، بقيادة كريستوف غالتييه المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السعودي، بعد قليل، في دوري روشن السعودي.

ويستضيف نيوم، نظيره الهلال السعودي،على ملعب إستاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن مباريات الجولة الـ16 ضمن من منافسات الدوري السعودي.

تشكيل نيوم ضد الهلال السعودي

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو

خط الدفاع: محمد البريك - أحمد حجازي - خليفة الدوسري - عون السلولي - فارس عابدي

خط الوسط: سايمون بوابري - سلمان الفرج - أمادو كوني - سعيد بن رحمة

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت