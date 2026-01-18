بمشاركة أحمد حجازي.. الهلال السعودي يقلب الطاولة على نيوم في دوري روشن

قلب الهلال السعودي الطاولة علي نيوم وحول تأخره إلي الفوز 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، في الجولة السادسة عشرة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وجاء هدف نيوم في الدقيقة 42 عن طريق محمد البريك لاعب الزعيم السابق، وادرك الهلال السعودي التعادل في الدقيقة 49 ، عن طريق حسان تمبكتي.

وأضاف الهلال السعودي الهدف الثاني في الدقيقة 66 ، عن طريق داروين نونيز.

وبهذه النتيجة يوسع الهلال السعودي الفارق عن النصر برصيد 41 نقطة، وتجمد نيوم في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حمد اليامي - حسان تمبكتي - بابلو ماري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو

خط الهجوم: مالكوم - ماركوس ليوناردو - داروين نونيز

تشكيل نيوم ضد الهلال السعودي

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو

خط الدفاع: محمد البريك - أحمد حجازي - خليفة الدوسري - عون السلولي - فارس عابدي

خط الوسط: سايمون بوابري - سلمان الفرج - أمادو كوني - سعيد بن رحمة

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت