ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
تصاعدت حدة الجدل داخل الأوساط الرياضية الدولية بشأن إمكانية مقاطعة بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدةوكندا والمكسيك وذلك على خلفية السياسات والتصريحات المثيرة للجدل من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أعادت بقوة إلى الواجهة السؤال القديم حول مدى الفصل بين الرياضة والسياسة.

وانطلقت الشرارة الأخيرة من ألمانيا، مع دعوة مسؤول بارز في الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى فتح نقاش عملي وجاد حول فكرة المقاطعة، معتبرا المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الاكتفاء بالتساؤلات النظرية في ظل ما وصفه بتصاعد التهديدات السياسية وتآكل القيم التي يفترض أن تقوم عليها الرياضة العالمية.

نائب رئيس الاتحاد الألماني يعترض

ونقلت شبكة بي بي سي عن صحيفة ألمانية تصريحات لأوكه جوتليش نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيس نادي سانت باولي قال فيها إن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التفكير إلى النقاش الفعلي حول المقاطعة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مباريات البطولة 78 من أصل 104 مباريات ستقام على الأراضي الأميركية ما يمنح الحدث بعدا سياسيا لا يمكن تجاهله.

جزيرة جرينلاند الدنماركية تفجر الأزمة

تزامنت هذه التصريحات مع توتر سياسي متزايد بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بعدما أثار ترمب غضبا واسعا إثر تلويحه بالسيطرة على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك إلى جانب تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية من بينها ألمانيا قبل أن يتراجع لاحقا عن هذه الخطوة دون أن ينجح ذلك في تهدئة الأجواء بشكل كامل.

وأكد جوتليش أن التاريخ الرياضي يقدم نماذج سابقة للمقاطعة مستشهدًا بالموقف الأميركي من أولمبياد موسكو عام 1980 عقب الغزو السوفياتي لأفغانستان، متسائلًا عن المعايير التي يتم على أساسها اتخاذ مثل هذه القرارات.

وأضاف أن التهديدات الحالية من وجهة نظره تفوق في خطورتها ما كان قائمًا آنذاك داعيًا إلى إعادة تعريف الخطوط الحمراء التي يجب ألا يتم تجاوزها.

وقال المسؤول الألماني:  " كمجتمعات ومؤسسات رياضية أصبحنا ننسى كيف ندافع عن القيم وكيف نضع حدودًا واضحة. متى يجب أن نقول لا؟ عندما يكون هناك تهديد؟ أم اعتداء؟ أم عندما يدفع الأبرياء الثمن؟" .

كما وجه تساؤلات مباشرة إلى الرئيس الأميركي وإلى قيادات الاتحادين الألماني والدولي لكرة القدم حول مواقفهم من هذه التطورات.

الموقف الأوروبي

في المقابل أبدت بعض الدول الأوروبية تحفظها على فكرة المقاطعة في الوقت الحالي حيث أعلنت الحكومة الفرنسية عدم دعمها لهذا التوجه فيما أشار الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إلى إدراكه لحساسية الظرف السياسي دون اتخاذ موقف حاسم خاصة في ظل سعي منتخب الدنمارك للتأهل إلى النهائيات عبر الملحق.

كلود لوروا يدعو للمقاطعة 

ولم يقتصر الجدل على القارة الأوروبية إذ امتد إلى أفريقيا حيث أطلق المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا دعوة صريحة لمنتخبات القارة السمراء لمقاطعة كأس العالم 2026 منتقدًا بشدة سياسات الإدارة الأميركية تجاه أفريقيا.

واتهم لوروا الذي سبق له تدريب عدة منتخبات أفريقية وقاد الكاميرون للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 1988، الرئيس الأميركي بالإضرار المباشر بالقارة لا سيما من خلال تقليص دعم المنظمات غير الحكومية معتبرًا ذلك مأساة حقيقية تنعكس آثارها على ملايين الأفارقة.

وفي تصريحات لصحيفة لوفيجارو الفرنسية عبر لوروا عن استيائه من هيمنة المصالح الاقتصادية على قرارات كرة القدم العالمية قائلا إن القيم الرياضية باتت في مرتبة ثانوية مقارنة بالعوائد المالية منتقدًا في الوقت ذاته العلاقة الوثيقة بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والإدارة الأمريكية.

وأضاف: كرة القدم هي الحياة لكنها ليست حياة إنفانتينو الذي يفخر بالظهور في المكتب البيضاوي إلى جانب ترمب رئيس يدمر أفريقيا ويفكك المنظمات الإنسانية وهذا أمر مؤلم ومخز للقارة.

كأس العالم الولايات المتحدة كندا المكسيك الاتحاد الألماني لكرة القدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب

