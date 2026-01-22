أشرف قاسم: صعوبة إحلال وتجديد المنتخب قبل كأس العالم وعودة عبد المنعم إضافة قوية

أكد أشرف قاسم نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك صعوبة في إجراء إحلال وتجديد في صفوف منتخب مصر قبل كأس العالم القادمة بسبب ضيق الوقت، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك لاعبين جيدين لكنه يواجه أزمات في الوصول للمرمى وإنهاء الهجمات بشكل صحيح.

وأشار أشرف قاسم خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إلى أن منتخب مصر بعيد عن فرق مثل السنغال ونيجيريا في طريقة اللعب والأداء، مؤكدًا أن عملية الإحلال والتجديد ستأخذ وقتًا، ولا بد أن يكون في كل خط لاعب ذو خبر.

أوضح أشرف قاسم أن عودة محمد عبد المنعم ستكون مفيدة للمنتخب والأقرب مشاركته بجوار رامي ربيعة في قلب الدفاع.

وأكد قاسم أن المشكلة التي واجهت المنتخب كانت غياب الحلول بعد استغلاص الكرة من المنافس، وأن ذلك أثر بشكل كبير على مجريات البطولة، مشددًا على ضرورة أن يدرك الجهاز الفني أن أسلوب الأداء الذي اعتمده في بطولة كأس الأمم لن يناسب منافسات كأس العالم نظرًا لتفاوت المستوى بين المنافسين.

وختم قاسم حديثه بالتأكيد على أن المنتخب بحاجة إلى تجهيز نفسه وتجربة أكثر من طريقة لعب خلال اللقاءات الودية قبل خوض نهائيات كأس العالم لضمان الاستعداد الأمثل وتحقيق أفضل النتائج.