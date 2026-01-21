قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 21-1-2026
بعد صفقات يناير.. الأهلي يعود لتصدر قائمة أعلى قيمة تسويقية في دوري أبطال أفريقيا
الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة البازورية قضاء صور جنوبي البلاد
ترامب يصل زيورخ استعدادا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
افتتاح معرض الكتاب 2026.. رئيس الوزراء يترك رسالة بخط اليد في جناح الأزهر الشريف
الداخلية السورية تعلن مخيم الهول مناطق محظورة.. وأردوغان يحذر قسد
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يهزم الجابون في مستهل مشواره ببطولة أفريقيا لليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
عبدالله هشام

حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد، الفوز على نظيره الجابون، في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا، المقامة في دولة رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.


وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 19/14، قبل أن ينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 36/25.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا، التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث سيخوض باقي مواجهاته على النحو التالي:
    •    مصر × أنجولا يوم 22 يناير الساعة 03:00 عصرًا
    •    مصر × أوغندا يوم 24 يناير الساعة 01:00 ظهرًا.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كل من:

حراسة المرمى:
    •    محمد علي
    •    محمد عصام الطيار
    •    عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:
    •    أكرم يسري
    •    محمد أوكا

الجناح الأيسر:
    •    أحمد هشام سيسا
    •    محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:
    •    يحيى خالد
    •    مهاب سعيد

الظهير الأيسر:
    •    علي زين
    •    أحمد هشام دودو
    •    نبيل شريف
    •    هشام صلاح

الدائرة:
    •    إبراهيم المصري
    •    أحمد عادل
    •    ياسر سيف
    •    محمود عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:
    •    يحيى الدرع
    •    سيف الدرع

منتخب مصر منتخب اليد منتخب مصر لكرة اليد منتخب الجابون بطولة إفريقيا

جانب من دورات التدريب

ندوات توعية بوزارة العمل استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030

رئيس الوزراء يتفقد جناح مركز المعلومات بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء يتفقد جناح مركز المعلومات بمعرض القاهرة للكتاب

المصرية للانصالات

المصرية للاتصالات تعزز مسارها الاستراتيجي بتكليف محمد التوني بقيادة الشؤون التجارية لقطاع الأفراد

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

