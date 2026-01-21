36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا

تمكن منتخب مصر الأول لكرة اليد، من الفوز على الجابون بنتيجة 36-25، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا فى رواندا خلال الفترة من 21 و حتى 31 يناير الجارى.

فرض الفراعنة بقيادة المدرب الاسباني خافيير باسكوال، سيطرتهم على المباراة بفضل تألق النجوم وتوسيع الفارق ليختم المباراة بانتصار أول بالبطولة، ويواجه منتخب مصر، نظيره، أنجولا في الثالثة عصر اليوم الخميس.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من، محمد علي ومحمد عصام الطيار وعبدالرحمن حميد وأكرم يسريو محمد أوكا وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفاو يحيى خالد ومهاب سعيد وعلي زين وأحمد هشام دودو ونبيل شريف وهشام صلاح وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبدالعزيز جدو ويحيى الدرع وسيف الدرع.