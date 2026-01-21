وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

كشف الناقد الرياضي محمد جمال، عن ملامح رؤية الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بخيارات تدعيم صفوف الفراعنة.



وأوضح محمد جمال عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن حسام حسن يضع عددًا من اللاعبين مزدوجي الجنسية تحت المتابعة، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة الواعدة، أبرزهم هادي رياض، محمد عبدالله، حمزة عبدالكريم، مروان عثمان، والجزار، في إطار خطة لتجديد الدماء ومنح الفرصة للعناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية.

وأشار إلى أن المدير الفني لا يفكر مطلقًا في استبعاد اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن غير منطقي ولا يمت للواقع بصلة.

كما تطرق محمد جمال، إلى موقف اللاعب هيثم حسن، موضحًا أنه لم يطلب أي مقابل مادي للانضمام إلى منتخب مصر، لكنه طلب فقط مهلة للتفكير قبل حسم قراره النهائي.